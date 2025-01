Photo by Caleb Minear on Unsplash

#noworkzone

Jest rok 2023. Kaśka z laptopem pod pachą ucieka z hałaśliwego domu do klimatycznej kawiarni, żeby dokończyć ważny projekt. W domu dwójka małych dzieci, które, ze względu na katar nie poszły do przedszkola, pies i kot. Mąż szczęśliwie akurat tego dnia miał wolne i będzie doglądał maluchów. Kawiarnia jest jak wybawienie: Kaśka siada pod oknem, otwiera laptopa, rozkłada notatki. Pracuje. Kawa za 15 zł szybko stygnie, nie ma czasu nawet upić łyka. Mija godzina za godziną. Kelnerka co jakiś czas nieśmiało proponuje serniczka, drugą kawę, bezę, tartę z owocami, herbatę, ale Kaśka nawet jej nie słyszy. Stuka pieczołowicie w klawiaturę. Stolik zwalnia po czterech godzinach.

Kodeks Postępowania w Kawiarniach

Wideokonferencje, spotkania online, stukanie w klawiaturę. Osoby pracujące zdalnie często traktują kawiarnie jako przestrzeń do wykonywania obowiązków zawodowych. Niektóre z nich spędzają przy stoliku wiele godzin, co może wpływać na komfort innych gości. Jeśli dodatkowo nic nie zamawiają, a lokal jest przepełniony, brakuje miejsca dla klienta, który przyszedł napić się kawy i coś zjeść. Kawiarnia więc na tym nie zarabia.

Toalety Sturbacksa będą otwarte tylko dla klientów. Pracownicy sieci przejdą specjalistyczne szkolenia, które przygotują ich do skutecznego egzekwowania nowych zasad. Będą mieli uprawnienia do poproszenia osób o opuszczenie lokalu w przypadku nieprzestrzegania regulaminu. W przypadku braku współpracy, personel będzie mógł wezwać służby porządkowe.

Abonament dla pracujących

– Z punktu widzenia biznesu zakaz słuszny – uważa Aleksandra Tymińska, właścicielka restauracji Sirocco w Olsztynie, którą prowadzi wraz z mężem od 19 lat. – Właścicielom kawiarni czy restauracji zależy na tym, by stoliki "rotowały". Każde miejsce powinno zarabiać, a z tym bywa różnie. Jeśli ktoś potrzebuje miejsca do pracy zdalnej, może warto zaoferować takim osobom coś w rodzaju abonamentu? Można zaproponować: możesz u nas pracować, korzystać z prądu, internetu i przestrzeni, ale za określoną opłatą. W cenie klient miałby kawę lub herbatę, a jeśli zdecyduje się na lunch czy obiad, moglibyśmy zaoferować mu zniżkę. Uważam, że takie rozwiązanie byłoby uczciwe i korzystne dla obu stron.

– Kawiarnie są od tego, żeby do nich chodzić. To ich immanentna cecha. Lokale gastronomiczne są miejscami tworzenia życia społecznego, służą nawiązywaniu relacji. Sytuacja, w której ktoś przychodzi do lokalu, nie zamawia niczego i po prostu siedzi, nie wymaga według mnie odgórnych regulacji. To kwestia kultury, wartości i wychowania - tego, co wypada robić, a czego nie. Oczywiście, mogę mieć problem z tymi, którzy nadużywają tej swobody, ale uważam, że przepisy nie nadążą za życiem. Trzeba znaleźć odpowiedni balans – odpowiada.