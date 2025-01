Niemcy za miesiąc wybiorą nowego kanclerza. Szefowa KE ma swojego faworyta

Przewodnicząca Komisji Europejskiej przyjechała do Berlina na swoje pierwsze publiczne wystąpienie od czasu hospitalizacji. Bez zaskoczenia polityczka w wyborach poparła Friedricha Merza, czyli lidera chadeckiej CDU. To on ma największe szanse, aby zstąpić Olafa Scholza na tym stanowisku.