"Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia Dindiku" – napisała Ewa Bem.

Ewa Bem przeżywa kolejną tragedię

Śmierć męża to kolejny bardzo trudny moment w życiu Ewy Bem. W 2017 r. zmarła jej córka Pamela Bem-Niedziałek. Kobieta, będąc w ciąży, dowiedziała się, że ma glejaka mózgu. Już wtedy Bem zrobiła sobie przerwę od koncertowania i zajęła się opieką nad wnukami. W 2021 roku, dzięki namowie młodszej córki Gabrieli, wróciła do śpiewania.

Artystka pokusiła się niedawno o smutne podsumowanie 2024 roku. – Był bardzo ciężki, bardzo trudny, chorowity, znojny, smutny, smętny. Wszyscy w rodzinie musieliśmy wykrzesać niezwykłe siły, żeby go przetrzymać. Ale sama nie jestem jakąś wielką fanką sylwestra i niestety nie wierzę w to, że 31 grudnia wszystko ulegnie raptownej odmianie i od pierwszego będzie lepiej. Także zobaczymy, jak będzie. Był to ciężki rok. Nie powiem, żebym go lubiła – powiedziała w rozmowie z tvn.pl.