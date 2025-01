Mąż Ewy Bem nie żyje

"Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył, musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia, Dindiku" – napisała Ewa Bem w mediach społecznościowych.

Jak pisaliśmy w naTemat, Ryszard Sibilski to znany producent telewizyjny. Pracował m.in. przy uruchamianiu w Polsce telewizji TVN , działał także w firmie, która produkowała polskie edycje programów "Big Brother", "MasterChef" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Od 2024 r. był dyrektorem zarządzającym Jake Vision, producenta m.in. "Tańca z gwiazdami", "Milionerów" i "Ninja Warrior". Zmarł w wieku 69 lat.

Krzysztof Ibisz pożegnał męża Ewy Bem

"Rysiu, nikt z nas nie wiedział, że chorujesz, że cierpisz. Gdybym to wiedział, to podczas naszego spotkania na finale TzG, mógłbym Ci powiedzieć jak bardzo dla mnie jesteś ważny" – zwrócił się wzruszająco do zmarłego Sibilskiego.