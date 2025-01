"Eviva l'arte!" to pierwsza wspólna piosenka Sanah i Krzysztofa Zalewskiego Fot. Kadr z teledysku do "Eviva l'arte!" // YouTube/sanah

Sanah, obecnie najpopularniejsza polska wokalistka, często nagrywa duety. W dorobku ma już wspólne piosenki z Dawidem Podsiadłą, Vito Bambino, Kwiatem Jabłoni czy Arturem Rojkiem. Teraz na swoją listę imponujących muzycznych współprac może dodać kolejnego popularnego artystę, Krzysztofa Zalewskiego.

Utwór "Eviva l'arte!", który wraz z teledyskiem ukazał się na YouTube 16 stycznia, robi furorę w sieci. W ciągu trzech dni klip wyświetlono pond 659 tysięcy razy i obecnie zajmuje trzecie miejsce na karcie Na czasie w kategorii "muzyka". Z kolei na Spotify piosenka Sanah i Krzysztofa Zalewskiego ma już na koncie ponad 182 tysiące wyświetleń.

Internauci są zachwyceni. "Boskie!", "Ale zrobiłaś niespodziankę! Super piosenka!", "W końcu duet z Krzysiem, czekałam na to!", "Cudowne", "Arcydzieło", "Toż to czysta magia" – piszą w komentarzach na Instagramie.

Piosenka Sanah i Zalewskiego podbija internet. Tekst "Eviva l'arte" to wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Mimo że informacja ta jest w tytule piosenki, to nie wszyscy (chociażby słuchacze w radiu) zdają sobie sprawę, że tekst "Eviva l'arte!" to tak naprawdę wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera, słynnego poety, nowelisty i powieściopisarza, czołowego reprezentanta Młodej Polski.

Utwór po raz pierwszy pojawił się w jego tomie "Poezje. Seria druga" z 1894, a tytuł pochodzi z języka włoskiego i znaczy "niech żyje sztuka". To hołd dla artystów, a Kazimierz Przerwa-Tetmajer podkreśla ich niezależność od reszty społeczeństwa, których nazywa "filistrami".

Poeta zauważa również, że choć życie artystów nie jest łatwe i nie jest wolne od trudności, takich jak problemy finansowe, to sztuka – najważniejsza wartość, która wykracza ponad politykę, codzienne troski i materialny świat – nadaje ich życiu prawdziwy sens. Tytułowe "Eviva l'arte!" staje się więc okrzykiem radości i triumfu, który wyraża pełne oddanie sztuce.

Oto pełny tekst "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego (wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera):

Eviva l'arte! Człowiek zginąć musi Cóż, kto pieniędzy nie ma, jest pariasem, Nędza porywa za gardło i dusi Zginąć, to zginąć, jak pies, a tymczasem Eviva l'arte! Niechaj pasie brzuchy Nędzny filistrów naród! My artyści, My, którym często na chleb braknie suchy My, do jesiennych tak podobni liści Choć życie nasze splunięcia niewarte Eviva l'arte! Eviva l'arte! I tak wykrzykniem, gdy wszystko nic warte Eviva l'arte! Eviva l'arte! Eviva l'arte! Eviva l'arte! Duma naszym bogiem Sława nam słońcem, nam, królom bez ziemi! Możemy z głodu skonać gdzieś pod progiem, Ale jak orły z skrzydły złamanemi Eviva l'arte! W piersiach naszych płoną Ognie przez Boga samego włożone, Więc patrzym na tłum z głową podniesioną Laurów za złotą nie damy koronę Choć życie nasze splunięcia niewarte Eviva l'arte! Eviva l'arte! I tak wykrzykniem, gdy wszystko nic warte Eviva l'arte! Eviva l'arte! Więc naprzód! Cóż jest prócz sławy, co warte? Eviva l'arte! Eviva l'arte! I chociaż życie nasze nic warte Eviva l'arte! Eviva l'arte! Eviva l'arte! Eviva l'arte! Eviva l'arte! Choć życie nasze splunięcia niewarte Eviva l'arte! Eviva l'arte! I tak wykrzykniem, gdy wszystko nic warte Eviva l'arte! Eviva l'arte! Więc naprzód! Cóż jest prócz sławy, co warte? Eviva l'arte! Eviva l'arte! I chociaż życie nasze nic warte Eviva l'arte! Eviva l'arte! Eviva l'arte! Eviva l'arte!

Również Sanah i Krzysztof Zalewski oddają hołd artystom w teledysku do "Eviva l'arte!", którego pomysłodawcami byli Zuzanna Irena Grabowska (czyli sama Sanah), Michał Domański i Alan Kępski. Ten ostatni wyreżyserował go wraz z Sylwią Księżopolska. W klipie widzimy polskich rzemieślników, co zachwyciło fanów obojga muzyków.

"Piękny hołd dla rzemieślników. Świetny pomysł na teledysk", "W tym teledysku piękne jest to, że nie pokazuje tych znanych współczesnych artystów – aktorów czy pisarzy, ale zwykłych rzemieślników tworzących sztukę użytkową. A na takie połączenie mogła wpaść tylko sanah", "Ten klip to jest coś pięknego! Rzemieślnicy! Rękodzielnicy! Artyści! Doceniamy Was!", Genialnie przedstawiona praca rzemieślników" – piszą w komentarzach na YouTube.

Nie zabrakło również reakcji przedstawicieli tego zawodu. "Jako przedstawiciel rzemiosła wywołany do tablicy, składam pokłon za dostrzeżenie mojej (naszej) pracy. Piękny teledysk (jak zawsze u Zuzi), cudowny wiersz i od razu cieplej na sercu, ściska w gardle i mokro w oku. I tak jak śpiewa Sanah – może i nie jest kolorowo, ale nie potrafię bez tego żyć" – brzmi jedna z nich.

Sanah wyraźnie kocha poezję, bo "Eviva l'arte!" to już kolejny jej utwór na podstawie wiersza. W listopadzie 2022 roku na rynku ukazała się klimatyczna płyta "Sanah śpiewa poezyje", na której znalazło się dziesięć kompozycji do ulubionych wierszy artystki, autorstwa m.in. Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W lipcu nagrała z kolei "Pocałunki" do tekstu utworu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Czy ""Eviva l'arte!" zwiastuje kolejne poetyckie wydanie Sanah? Niewykluczone. Zwłaszcza, że we wpisie na Instagramie okraszonym kadrami z teledysku 27-latka napisała: "Hihi, a to dopiero początek! Hihi!!!". Dodajmy, że 19 września i 20 września Sanah po raz kolejny wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie (pierwszy koncert został wyprzedany w zaledwie dobę, artystka szybko ogłosiła więc drugi termin).