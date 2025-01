Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Pośpiech, nieuwaga, czasami zwykła ignorancja. Powodów przejazdów przez skrzyżowanie na czerwonym świetle może być wiele, ale wszystko sprowadza się do rażącego złamania przepisów. W ten sposób narażamy na niebezpieczeństwo siebie i innych uczestników ruchu.

Kierowca, który nie stosuje się do zakazu jazdy na czerwonym świetle, popełnia wykroczenie. Jeśli chodzi natomiast o żółte światło, wygląda to nieco inaczej. Oznacza ono rzecz jasna zakaz wjazdu na skrzyżowanie, jednak nie zawsze musi się to skończyć mandatem.

Czasami pojazd znajduje się blisko sygnalizatora i zatrzymanie musiałoby poprzedzić gwałtowne hamowanie. A taki manewr to stworzenie zagrożenia na drodze, co również może podlegać karze. Dlatego kierowca zawsze powinien przewidzieć, co może się wydarzyć, zachować ostrożność przed skrzyżowaniem i dostosować prędkość. Ocena danej sytuacji należy do policjanta lub innego uprawnionego organu.

Jaki mandat za przejazd na czerwonym świetle?

500 zł oraz 15 punktów karnych – taki mandat możemy dostać w 2025 r. za zlekceważenie świateł sygnalizatora. Wjazd na czerwonym świetle to świadome narażanie na niebezpieczeństwo, które nie podlega dyskusji. Jeżeli następstwem takiego wykroczenia będzie spowodowanie kolizji drogowej, kwota mandatu wzrośnie do 1500 zł.

To jednak nie wszystko. W niektórych przypadkach policjanci mogą uznać, że doszło do rażącego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sprawa zostaje skierowana do sądu, a to zwiastun poważnych kłopotów. Wymiar sprawiedliwości może bowiem określić, że za dany czyn należy się wyższa kara finansowa, która sięgnie nawet 30 tys. zł.

