Nagranie incydentu z księdzem i psem opublikował na Facebooku poseł Łukasz Litewka. "Znam księży, którzy są naprawdę ludźmi z powołania, ale tego pana nie tylko bym nie wpuścił do domu, a także w ogóle nie chciał znać" – stwierdził w opisie.

Trzeba przyznać, że materiał jest po prostu bulwersujący. Na początku widzimy na nim księdza i ministranta, którzy podchodzą do ogrodzonej posesji. To prawdopodobnie wizyta duszpasterska, tyle że na nagraniu nie widać, by ktokolwiek chciał przyjąć duchownego. Przy płocie był tylko ujadający pies.