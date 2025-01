"Rozporządzenie, które ma wejść w życie w dniu 1 września 2025 roku, jest aktem bezprawnym, gdyż nie osiągnięto co do jego treści wymaganego ustawowo porozumienia z Kościołem katolickim i innymi zainteresowanymi związkami wyznaniowymi" – czytamy w oświadczeniu , które pojawiło się 19 stycznia na stronie Episkopatu .

Przypomnijmy, że chodzi o rozporządzenie, które podpisała minister edukacji Barbara Nowacka . Zgodnie z dokumentem, od 1 września 2025 r. religia lub etyka mają odbywać się w wymiarze jednej godziny tygodniowo, do tego bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi lub po nich.

Oświadczenie Episkopatu. Powołują się na Konstytucję

Jak wskazano, redukcja wymiaru nauczania religii do jednej godziny tygodniowo oraz nakaz organizowania lekcji religii przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych ogranicza prawo rodziców wierzących do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawo samych uczniów do systemowego wsparcia "w rozwoju ku pełnej dojrzałości" obejmującej również sferę duchową.