Znieważyli księdza podczas kolędy w Sieradzu. Parafia wydała oświadczenie

Księża w czasie kolędy nie zawsze są mile witani przez domowników. Ostatnio do przykrego incydentu doszło w Sieradzu, gdzie miało dojść do znieważenia duchownego. Parafia aż wydała oświadczenie w tej sprawie i wystosowała specjalny apel do wiernych.