Jedno jest pewne – takiej inauguracji prezydentury w USA nie było od lat. Z powodu złych warunków pogodowych zdecydowano o przeniesieniu wydarzenia do wnętrza Kapitolu . Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w 1985 roku, kiedy prezydentem został drugi raz Ronald Reagan.

Zaprzysiężenie Trumpa. Tak wygląda harmonogram wydarzeń w USA

procesja do Kapitolu Stanów Zjednoczonych uroczystość zaprzysiężenia wiceprezydenta uroczystość zaprzysiężenia prezydenta przemówienie inauguracyjne prezydenta honorowe odejście ustępującego prezydenta USA i pierwszej damy inauguracyjny lunch na Kapitolu przegląd wojska

Zapraszamy też do naTemat, gdzie przez cały dzień będziemy śledzić to, co dzieje się w USA przed rozpoczęciem ceremonii, a także jak przebiegają uroczystości.