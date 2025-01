Fot. materiały prasowe

W 2025 roku trendy wnętrzarskie przywodzą na myśl dwa kluczowe elementy: spokój i równowagę. Projektanci stawiają na prosty design, wykorzystanie naturalnych materiałów oraz inspirację naturą. To kwintesencja stylu japandi, będącego połączeniem skandynawskiej funkcjonalności i japońskiej estetyki wabi-sabi. Cieszy się on niesłabnącą popularnością.

Kolekcja CIRELLE od SHEIN wpisuje się w ten trend: to produkty łączące minimalistyczny design z wysoką jakością wykonania. Dzięki subtelnym i przemyślanym dodatkom, można łatwo wprowadzić do domu harmonię i elegancję. Sprawdź, które elementy wybrać, aby osiągnąć efekt zrównoważonego wnętrza pełnego harmonii i naturalnego blasku.

Funkcjonalność spotyka elegancję

W tym roku kluczowym elementem charakteryzującym wnętrza będzie połączenie funkcjonalności z estetyką. Produkty z kolekcji CIRELLE idealnie wpisują się w ten nurt, oferując przedmioty, które nie tylko pełnią funkcję dekoracyjną, ale są także praktyczne. Stylowe misy, ceramiczne naczynia czy drewniane akcenty podkreślają naturalne piękno przestrzeni, a jednocześnie ułatwią organizację. Taka misa może stać się centralnym punktem Twojej kuchni czy jadalni – wypełnij ją świeżymi cytrusami, takimi jak pomarańcze, cytryny i limonki, które wprowadzą energetyczny kontrast. Dzięki takim zabiegom subtelna estetyka japandi zyskuje akcenty żywej natury, które idealnie uzupełniają nautralną paletę wnętrza.

Naturalne detale

Drewno stanie się jednym z najważniejszych materiałów w aranżacji wnętrz – podkreśla autentyczność i bliskość natury. Ciepłe, miodowe odcienie idealnie sprawdzą się w przypadku akcesoriów, takich jak drewniane ramki na zdjęcia, tacki czy podstawki, które sprawią, że pomieszczenia będą przytulne i harmonijne. Produkty wykonane z litego drewna, dostępne w kolekcji CIRELLE, skomponowane z ceramiką i miękkimi tekstyliami pozwolą na wyczarowanie spójnej, wyciszającej przestrzeni, idealnej do relaksu i codziennego życia w otoczeniu naturalnych dodatków.

Minimalistyczna elegancja w stylu japandi

Każdy z nas zasługuje na swój własny rytuał, moment wytchnienia, gdy możemy zwolnić, zrelaksować się i na chwilę zapomnieć o codziennym pośpiechu. Wyobraź sobie, że siedzisz w miękkim fotelu z ulubioną kawą lub herbatą i celebrujesz moment wyciszenia. Idealnym dopełnieniem takich chwil są piękne, ceramiczne filiżanki, w których kawa czy herbata smakuje jeszcze lepiej. W 2025 roku minimalistyczna ceramika o obłych kształtach i neutralnych odcieniach – od delikatnych beżów po klasyczną biel – będzie nieodłącznym elementem codziennych celebracji. Te proste, a jednocześnie eleganckie formy naczyń doskonale wpisują się w harmonijną estetykę stylu japandi, podkreślając wartość chwil relaksu i wyciszenia.

Naturalne materiały dla komfortu i stylu

Materiały takie jak len i bawełna będą dominować w dodatkach do aranżacji wnętrz. Pościel wykonana z tych naturalnych tkanin zapewnia nie tylko komfort snu, ale także wprowadzi do sypialni ponadczasową elegancję. Przewiewny i delikatny len idealnie sprawdza się w ciepłe dni, natomiast bawełna miękko otula w chłodniejsze noce. Oprócz pościeli warto postawić też na kocyki z tych materiałów. To przydatny dodatek, który nie tylko ogrzeje, ale też doda przytulności każdej sypialni czy salonowi. Natomiast lniany obrus na stole w jadalni wprowadzi naturalną elegancję do pomieszczenia i podkreśli prostotę oraz subtelny styl wnętrza.

Kolorystyka pod znakiem mocha mousse

W tym roku to kolory ziemi wprowadzą do wnętrz harmonię i dadzą poczucie bliskości z naturą. Szczególną uwagę zwraca odcień mocha mousse, okrzyknięty przez Instytut Pantone kolorem roku. Jest to ciepły, głęboki beż z delikatnymi nutami brązu, który doskonale współgra z naturalnymi materiałami, takimi jak drewno, len czy bawełna. To kolor, który sprawia, że wnętrza są przytulne, a jednocześnie emanujące subtelną elegancją. Mocha mousse sprawdzi się zarówno na ścianach, jak i w przypadku dodatków – takich jak poduszki dekoracyjne, kocyki czy ceramiczne naczynia. W połączeniu z neutralnymi barwami, jak beże i szarości, lub kontrastowymi akcentami, jak oliwkowa zieleń czy głęboki granat, stworzy przestrzeń spokojną, ale wyrafinowaną. Ten uniwersalny odcień pozwala łatwo dopasować inne elementy wnętrza, a jednocześnie podkreśla jego naturalny i ponadczasowy charakter.

Mocha mousse staje się także doskonałym kolorem dla modnych w tym roku sojowych świec. Ich ryflowane faktury i geometryczne bryły, często zestawiane z bardziej organicznymi, powyginanymi formami, wprowadzają do wnętrz zarówno ciepło, jak i artystyczny akcent.

CIRELLE – filozofia pięknej codzienności

Marka CIRELLE to coś więcej niż dodatki do domu – to sposób na podkreślenie prostoty wnętrz, a także ponadczasowego stylu. SHEIN oferuje produkty łączące design z funkcjonalnością, by zachęcić do celebracji codziennych chwil w otoczeniu pełnym elegancji i naturalności.

