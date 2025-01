Księża oceniają nowy trend podczas kolędy. Twierdzą, że to niebezpieczne Fot. Karol Porwich/East News

Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, jest zdania, co cytuje portal niedziela.pl, że kolęda na zaproszenie nie stanowi problemu, jeśli poza nią księża idą jeszcze z kolędą ewangelizacyjną do tych, którzy ich nie zaprosili.

– Jezusowi też nieraz mówili, że nie chcą go słuchać, obrażali go i grozili. Powiedzmy sobie jasno: w misyjność są wpisane porażka i odrzucenie. Kolęda na zaproszenie tworzy niebezpieczeństwo ekskluzywnego duszpasterstwa – powiedział bp Kiciński.

Kolęda na zaproszenie nie wszystkim się podoba

Na ten temat wypowiedział się także metropolita wrocławski Józef Kupny. –Rozumiem, że dużo wygodniej z perspektywy kapłana odwiedza się te rodziny, które go zapraszają i wyrażają taką wolę we wskazany przez parafię sposób (np. zgłoszenia na kartkach przynoszone do zakrystii). Jednak księża nie realizują wówczas bardzo ważnego postulatu, o którym mówi regularnie papież Franciszek – wyjścia na peryferie – wskazał wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W kwestii Wrocławia należy przypomnieć, że w tym mieście wymyślono specjalny system ws. kolędy. Jak informował niedawno lokalny serwis TuWrocław.pl, wielu parafian może w tym roku zdziwić się, że ksiądz nie przyjdzie do nich z wizytą, mimo że go oczekują.

We Wrocławiu samemu trzeba zadbać, aby ksiądz przyszedł po kolędzie

"Kolejne wrocławskie parafie zmieniają zasady tzw. kolędy, czyli dorocznej wizyty duszpasterskiej w domach wiernych. Coraz rzadziej ministranci sami pukają do drzwi z pytaniem, czy przyjmiemy księdza po kolędzie" – czytamy.

Tym samym wielu wrocławian musi lub musiało osobiście zadbać o to, aby ksiądz przyszedł do nich z wizytą. Chodzi o to, że w wielu parafiach trzeba przynieść zaproszenie do kościoła lub wypełnić formularz online.

Dodajmy, że kolęda to jeden z najstarszych zwyczajów związanych z okresem świątecznym. Dawniej ksiądz odwiedzający domy parafian był stałym elementem przygotowań do świąt, a potem poświątecznego porządku.

W przeciwieństwie do obecnych czasów to właśnie duchowny przynosił potrzebującym pieniądze, których w kościele zwykle nie brakowało. W nowoczesnych czasach kolędzie zwykle towarzyszy rozmowa, modlitwa i błogosławieństwo, a parafianie składają w kopercie datek "co łaska".