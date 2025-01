Co się przydarzyło Morawickiemu w USA? Polityk zabrał głos

"Pierwsza i najważniejsza informacja o historii, którą słyszycie z Waszyngtonu, to kłamstwo. A jaka jest prawda? Waszyngton od dwóch dni jest całkowicie zablokowany, wiadomo z jakiego powodu. W związku z tym na wywiad, na który wcześniej byłem umówiony, postanowiłem dotrzeć piechotą. I sam podszedłem do strażników bądź żołnierzy zapytać o drogę" – tłumaczył Morawiecki w nagraniu w serwisie X.

Morawiecki opublikował także mem dotyczący tego zdarzenia

"I to jest cała prawda o tym, co wydarzyło się w Waszyngtonie wczoraj. Reszta to manipulacja. Tak że razem i tak dalej walczymy o Polskę. Tutaj z Waszyngtonu będzie więcej informacji" – powiedział były szef rządu.