Jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie robotów sprzątających, mający domownikom do zaoferowania rewolucyjne rozwiązania w zakresie automatyzacji. Tak przedstawia swój najnowszy model, który ma wyznaczać nowe standardy w segmencie odkurzaczy automatycznych, marka Dreame Technology, jeden z wiodących producentów inteligentnych urządzeń do sprzątania domów i mieszkań.

Jakie przełomowe technologie w służbie czystości wprowadza robot, który zawitał do Polski w dniu 14 stycznia 2025 roku? Po pierwsze, zdolność pokonywania przeszkód o wysokości do 6 cm. Ten imponujący w branży wynik to zasługa nowatorskiego systemu automatycznie wysuwanych nóg. Innowacyjny mechanizm, opatentowany i potwierdzony certyfikatem Frost & Sullivan, został ochrzczony mianem ProLeap.

Z robotem, który automatycznie wysuwa nogi, gdy zauważy np. wysoki próg, znika konieczność ręcznego przenoszenia urządzenia sprzątającego do innych pomieszczeń. Co więcej, zintegrowany system amortyzacji nie tylko zapobiega gwałtownym zderzeniom z napotkanymi w mieszkaniu przeszkodami, ale także znacząco zmniejsza poziom hałasu podczas pracy polegającej na odkurzaniu i mopowaniu.

Kolejnym przełomem, za sprawą którego czyszczenie podłóg i dywanów przy użyciu Dreame X50 Ultra osiąga wyjątkową skuteczność, jest technologia VersaLift Navigation. Ten zaawansowany system nawigacji wykorzystuje czujnik dalmierza, który zapewnia mapowanie przestrzeni w zakresie 360 stopni. W sytuacji, gdy urządzenie ma czyścić powierzchnie pod niskimi meblami, sensor DToF chowa się w obudowie.

Funkcja tworzenia szczegółowych trójwymiarowych map pomieszczeń i dostosowywania swojego podwozia do trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzenie pod sofami czy łóżkami, umożliwia nie tylko precyzyjne czyszczenie. Doskonała nawigacja to również gwarancja, że wysłany na samodzielną misję sprzątania robot nie utknie pod niskimi meblami. Wsparty kamerami i algorytmami system rozpoznaje do 200 różnych obiektów!

Płynne pokonywanie progów, dywanów i innych wzniesień w połączeniu z eliminacją ryzyka utknięcia w różnych zakątkach gospodarstwa domowego sprawia, że właściciele i właścicielki Dreame X50 Ultra mogą być spokojni/e o nie tylko dokładność, ale także i przede wszystkim ciągłość sprzątania. Te wyróżniki to główne, ale oczywiście niejedyne atuty nowoczesnego robota sprzątającego z funkcją odkurzania i mopowania.

Idąc po kolei, system HyperStream Detangling DuoBrush zapobiega plątaniu się włosów o długości nawet do 30 cm. System TripleUp Tech inteligentnie podnosi szczotki boczne i mopy w zależności od trybu sprzątania oraz powierzchni. Technologia Dual Flex Arm zwiększa pokrycie powierzchni podczas zarówno odkurzania, jak i czyszczenia na mokro. A silnik TurboForce szóstej generacji wytwarza siłę ssania do 20 000 Pa!

Robot sprzedawany jest w zestawie ze stacją dokującą PowerDock. Baza czyszcząco-ładująca oferuje 8 funkcji automatycznego utrzymania czystości. Posiada worek na kurz o pojemności 3,2L oraz zbiorniki na czystą i brudną wodę o pojemności odpowiednio 4,5L i 4,0L. Kompleksowa automatyzacja sprzątania pozwala robotowi na dłuższą pracę bez ingerencji domowników.

Obrazu całości dopełnia wszechstronna komunikacja. Robot współpracuje z aplikacją Dreamehome i asystentami głosowymi Alexa, Siri i Google Assistant. Dodatkowo obsługuje protokół Matter, przez co jest w pełni kompatybilny z innymi urządzeniami w ekosystemie smart home. Jeśli przemawia do was wizja automatycznego sprzątania na wysokim poziomie, to Dreame X50 Ultra znajdziecie pod tym adresem.

Robot będzie dostępny w czterech wariantach kolorystycznych: w wersji standardowej X50 Ultra w sugerowanej cenie katalogowej 6549 PLN (będzie dostępny w lutym) oraz Complete w sugerowanej cenie katalogowej 6999 PLN, każda w kolorze białym lub czarnym.

