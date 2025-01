Zapowiedział to w poście na Instagramie, do którego dołączył swoje zdjęcie na tle papieru kuchennego, gąbek, odkurzacza oraz innych materiałów do sprzątania. Kilka dni później Musiał zaktualizował ofertę. Ogłosił, że do jego pomysłu dołączają się twórcy "Explosion", czyli duet Kalwi & Remi, którzy zagrają kultowy utwór w mieszkaniu zwycięzcy podczas wspomnianego sprzątania.