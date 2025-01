Reklama.

Po emocjonujących spotkaniach 7. kolejki Ligi Mistrzów, które odbyły się 21 stycznia 2025 roku, tabela uległa istotnym zmianom. Poniżej przedstawiamy aktualne zestawienie czołowych drużyn:

Liverpool – 21 punktów, bilans bramkowy 15:2 FC Barcelona – 18 punktów, bilans bramkowy 26:11 Atletico Madryt – 15 punktów, bilans bramkowy 16:11 Atalanta Bergamo – 14 punktów, bilans bramkowy 18:4 Arsenal Londyn – 13 punktów, bilans bramkowy 11:2 Bayer Leverkusen – 13 punktów, bilans bramkowy 13:7 Inter Mediolan – 13 punktów, bilans bramkowy 7:1 Aston Villa – 13 punktów, bilans bramkowy 9:4 Brest – 13 punktów, bilans bramkowy 10:6 AS Monaco – 13 punktów, bilans bramkowy 13:10

7. kolejka Ligi Mistrzów. Tak wygląda tabela

Po pierwszych meczach 7. kolejki Ligi Mistrzów, Liverpool pozostaje na szczycie tabeli z imponującym dorobkiem 21 punktów i bilansem bramkowym 15:2. FC Barcelona, dzięki zwycięstwu nad Benficą, utrzymuje drugą pozycję z 18 punktami i bilansem 26:11. Atletico Madryt, po wygranej z Bayerem Leverkusen, awansowało na trzecie miejsce z 15 punktami.

Warto zwrócić uwagę na zaciętą rywalizację w środku tabeli, gdzie aż sześć drużyn zgromadziło po 13 punktów. Taka sytuacja zapowiada emocjonującą walkę o miejsca premiowane awansem do kolejnej fazy rozgrywek.

Nadchodzące mecze

Przed nami kolejne spotkania 7. kolejki Ligi Mistrzów, które mogą jeszcze bardziej wpłynąć na układ tabeli:

Szachtar Donieck vs. Brest RB Lipsk vs. Sporting CP AC Milan vs. Girona Sparta Praga vs. Inter Mediolan Arsenal Londyn vs. GNK Dinamo Celtic vs. Young Boys Feyenoord vs. Bayern Monachium Paris Saint-Germain vs. Manchester City Real Madryt vs. Red Bull Salzburg

Po pierwszych meczach 7. kolejki Ligi Mistrzów obserwujemy zaciętą rywalizację zarówno na szczycie, jak i w środku tabeli. Drużyny takie jak Liverpool i FC Barcelona potwierdzają swoją dominację, podczas gdy inne zespoły walczą o cenne punkty, które mogą zadecydować o ich dalszym udziale w rozgrywkach. Przed nami kolejne emocjonujące mecze, które z pewnością dostarczą kibicom wielu niezapomnianych emocji.