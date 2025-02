Czeski producent aut wprowadził pod koniec zeszłego roku "elektryka", który zapowiada się na murowany hit. Przedstawiamy 5 rzeczy, którymi zaskoczy i zachwyci was nowa Škoda Elroq. Materiały prasowe /

Modern Solid

Zewnętrzny design Škody Elroq oparto na nowym języku projektowania Modern Solid. Ta koncepcja, mająca łączyć solidność, funkcjonalność i autentyczność, wprowadza kompaktowe wymiary zewnętrzne (to najmniejszy elektryczny crossover tej marki), bardzo aerodynamiczny kształt nadwozia, a poza tym nowe akcenty wizualne. Przynosi zatem fundamentalną zmianę w stylistyce czeskiej marki motoryzacyjnej.

Pierwszy model Škody stworzony w oparciu o Modern Solid wyróżnia się m.in. innowacyjnym Tech-Deck Face. Błyszczący i czarny "grill" zastąpił dotychczasową osłonę chłodnicy. Na wyprofilowanej masce widnieje nowy napis Škoda w ciemnej stylistyce Unique Dark Chrome. Reflektory z wyłącznie technologią LED (Full LED Matrix) są wąskie i mają minimalistyczny design. Wizytówką jest też ekskluzywny kolor Timiano Green.

Zasięg jazdy

Nowy Elroq to pierwszy w pełni elektryczny model Škody w segmencie kompaktowych SUV-ów. Samochód z jest dostępny trzema rozmiarami akumulatorów. W wersji podstawowej Elroq 50 znalazł się silnik elektryczny o mocy 125 kW i akumulator 55 kWh. Kolejne warianty to Elroq 60 (150 kW/63 kWh), Elroq 85 (210 kW/82 kWh) i Elroq 85x (210 kW/82 kWh) z dodatkowym silnikiem.

Jak te parametry przekładają się na zasięg jazdy? Już Elroq 50 jest w stanie przejechać na prądzie do 375 km. Natomiast wersje z największym akumulatorem zapewniają zasięg do 580 kilometrów w cyklu WLTP oraz osiągają maksymalną prędkość 180 km/h. Co więcej, ich naładowanie z poziomu 10 do 80 procent na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym przy 175 kW zajmuje mniej niż 28 minut.

Wnętrze

Harmonijne, zrównoważone, nowoczesne, eleganckie, przestronne i praktyczne. Tak można w skrócie opisać wnętrze najnowszego samochodu elektrycznego Škody. Dużo przestrzeni wewnętrznej, spora pojemność bagażnika (od 470 litrów do 1580 litrów po złożeniu tylnych siedzeń), 13-calowy ekran systemu Infotainment przemyślane rozwiązania Simply Clever (np. schowki o pojemności 48 litrów) to jego główne cechy rozpoznawcze.

Co jeszcze? Bogate standardowe wyposażenie auta obejmuje do dziewięciu poduszek powietrznych, a także intuicyjne funkcje łączności i różne nowoczesne systemy wspomagania. Wnętrze Design Selections wykorzystuje wiele innowacyjnych materiałów ekologicznych. Przykładowo, pokrowce na siedzenia wykonano ze sztucznej skóry i ciemnoszarej tkaniny RecyTitan, która zawiera aż 78 proc. przetworzonego PET.

Aerodynamika

Konstruktorzy nowego Elroqa zadbali o niski współczynnik Cx. Nie brzmi jak coś, na co moglibyście zwrócić uwagę? Powinno być wręcz odwrotnie. Cx to współczynnik oporu powietrza: im niższa jest jego wartość, tym mniejsze zużycie paliwa i tym niższy poziom szumu w trakcie jazdy. Przeciętne auto osobowe mieści się w widełkach 0,6 - 0,3. Dla porównania, konstruktorzy aut wyścigowych potrafią zejść poniżej 0,25. Jak na tym tle wypada Elroq? Trzeba powiedzieć, że świetnie. Cx nowego kompaktowego SUVa Škody to 0,26.

Na taki wynik składa się szereg czynników. Wyróżnić należy przede wszystkim zoptymalizowane lusterka i słupki A oraz spojler z owiewkami i tylnym dyfuzorem, zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić symetryczny przepływ powietrza. Na grillu zainstalowano natomiast aktywną roletę, która redukuje opór powietrza, gdy chłodzenie nie jest wymagane. Przedni zderzak wyposażono w kurtyny powietrzne, a koła - w reduktory szczelin niwelujące niechciane wiry powietrza.

Co ciekawe, na aerodynamikę wpływa również kształt podwozia. W Elroqu jest ono całkowicie gładkie, dzięki czemu udało się zmniejszyć turbulencje pod pojazdem.

Cena

Tym, co robi duże wrażenie, jest z pewnością cena najnowszej Škody Elroq. To nie tylko najtańszy samochód elektryczny producenta zza naszej południowej granicy, ale także model, który cenowo zbliża się do aut spalinowych. Konkurencyjna cena sprawia, że może być postrzegany jako rzeczywista alternatywa dla modeli z silnikiem benzynowym, nie mówiąc już o tym, że buduje na rynku dobry image całej gamie "elektryków".

