Pojęcie "usług łączności" w samochodach jest dosyć pojemne. Najprościej można zdefiniować je jako połączenie technologii komunikacyjnych, które umożliwiają zdalne przekazywanie danych między pojazdem a ludźmi, maszynami i otoczeniem, w tym internetem rzeczy (IoT). Podnoszą one interaktywność, a co za tym idzie komfort i bezpieczeństwo jazdy nowoczesnym samochodem.

Oparte na mobilnych technologiach usługi łączności to zatem coś więcej niż tylko dostęp do internetu z i do innych urządzeń. W tym obszarze mieszczą się też m.in. zdalne kontrolowanie samochodu, wydawanie komend głosowych, żeby nie powiedzieć "rozmowa" z autem, odbieranie informacji o infrastrukturze i warunkach otoczenia, a także pobieranie i uruchamianie ulubionych aplikacji mobilnych.