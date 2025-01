zerwone ostrzeżenia dla Wielkiej Brytanii. Wiatr nawet ponad 200 km/h Fot. Robert Perry/Press Association/East News

Tak silnego sztormu na Wyspach dawno nie było. Brytyjski Met Office w 2011 roku przeszedł na system nowych ostrzeżeń i takie jak dziś, wysłał pierwszy raz w historii. Jedni mówią o sztormie, inni o burzy, w grze jest też pojęcie "cyklon".

Cyklonem nazywamy dużą masę powietrza, która krąży wokół niżu barycznego. W warunkach niskiego ciśnienia atmosferycznego wiatr wiruje po liniach spiralnych od zewnątrz do środka. W naszej szerokości geograficznej ruch ten następuje przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a na półkuli południowej zgodnie z nimi.

I tak właśnie działa Éowyn. Po drugiej stronie Atlantyku ten sam system pogodowy wywołał opady śniegu w Zatoce Meksykańskiej. Śniegu, który w niektórych rejonach nie był widziany od lat. W wielu miejscach spadło po 20-25 cm śniegu, bijąc rekordy sprzed grubo ponad 100 lat.

Éowyn ze swoimi niszczycielskimi wiatrami i ulewnymi opadami deszczu ma uderzyć w Irlandię i Wielką Brytanię w piątek. Najsilniejsze wiatry prognozowane są dla części Irlandii Północnej, południowej Szkocji oraz północnych i zachodnich obszarów Anglii i Walii.

Brytyjczycy prognozują porywy wiatru o prędkości od 70 do 110 kilometrów na godzinę, ale w porywach może rozpędzić się nawet do 160 km/h. Tak może wiać wokół wzgórz i wybrzeży Morza Irlandzkiego, a także południowo-zachodniej Szkocji. Niektóre modele prognoz sugerują nawet porywy o prędkości od 160 do prawie 200 km/h dla zachodniego wybrzeża Irlandii.

Intensywność cyklonu Éowyn skłoniła brytyjskie Biuro Meteorologiczne do wydania najpoważniejszych czerwonych ostrzeżeń przed wiatrem dla Irlandii Północnej oraz środkowej i południowo-zachodniej Szkocji.

– Rezerwujemy wydawanie czerwonych ostrzeżeń na najsurowsze warunki pogodowe, które stanowią prawdopodobne zagrożenie dla życia i poważne zakłócenia, a tak jest w przypadku sztormu Éowyn – mówi Paul Gundersen, główny meteorolog w Met Office.

Met Eireann, czyli irlandzka służba meteorologiczna, również wydała równoważne ostrzeżenia przed wiatrem najwyższego poziomu dla całego kraju. Oczekuje się również deszczu, a także śniegu w górach Szkocji, północnej Anglii i Irlandii Północnej.

Met Office ostrzega, że ​​istnieje duże prawdopodobieństwo zagrożenia życia i ludzie powinni unikać podróżowania podczas burzy Éowyn. Brytyjscy meteorolodzy dodają, że należy spodziewać się uszkodzeń budynków i znacznych utrudnień w podróżowaniu. Ostrzeżenia wysłano do 4,5 mln osób.

Skąd wzięła się Éowyn

Ostry kontrast temperatur wywołany arktycznym podmuchem, który w ostatnich dniach ogarnął Stany Zjednoczone, oraz ciepłe, wilgotne powietrze w Zatoce Meksykańskiej nasiliły prąd strumieniowy. To masa wysoko i szybko poruszającego się powietrza, która kreuje przesuwa się z zachodu na wschód i często odgrywa aktywną rolę w pogodzie Wielkiej Brytanii.

Prędkość prądu strumieniowego wynosi zwykle od 300 do 350 kilometrów na godzinę, ale w tym tygodniu rozpędził się do zawrotnych niemal 420 km/h. To wzmocniło Éowyn, kierując ją w stronę Wielkiej Brytanii i Irlandii ze zwiększoną gwałtownością.

Ostatni raz Wielka Brytania doświadczyła burzy o podobnej sile na początku grudnia, kiedy to wystąpił sztorm Darragh. On również był napędzany prądem strumieniowym. Prędkość wiatru osiągnęła wówczas 150 km/h (w Walii).

Czy jest ktoś, kto cieszy się z silnego prądu strumieniowego?

Tak, lotnicy, ale pod warunkiem, że lecą ze Stanów do Europy. Jak podają brytyjskie media w środę prędkość lotu z Las Vegas do Londynu osiągnęła ponad 1300 km/h. To wartość zbliżona do rekordu prędkości poddźwiękowej wynoszącego 1336 km/h, który został ustanowiony podczas lotu z Nowego Jorku do Lizbony w lutym ubiegłego roku.

Z zaburzonej pogody cieszą się też niektórzy mieszkańcy USA. Amerykańskie służby wydały ostrzeżenia przed zamiecią dla niektórych części Teksasu i Luizjany. Floryda pobiła swój rekord największych opadów śniegu w ciągu 24 godzin, a w Nowym Orleanie odnotowano ponad 20 cm śniegu na międzynarodowym lotnisku Louis Armstrong New Orleans. Był to najbardziej śnieżny dzień od ponad 100 lat.

W Wielkiej Brytanii nawet po przejściu Éowyn nie będzie spokojnie. W kolejnych dniach nad wyspy nadejdzie kolejny układ burzowy i przyniesie kolejne zagrożenia.

