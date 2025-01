Fot. materiały prasowe

Innowacyjna strategia komunikacji

Kampania wykorzystuje hasło "Well, This is Fitness!", które nie tylko przyciąga uwagę, ale też doskonale oddaje kontrast między wykreowanym a prawdziwym obrazem fitnessu. Marka pokazuje autentyczne zdjęcia osób ćwiczących, z wszystkimi naturalnymi oznakami wysiłku fizycznego - zaczerwienioną twarzą, potem czy zmęczeniem.

- Odzew pierwszej odsłony kampanii był niezwykle spontaniczny i pozytywny. Cieszy nas to ogromnie, bo to oznacza, że odkryliśmy insight, który w branży fitness do tej pory nie był zagospodarowany. Nasi klubowicze stawiają sobie różne cele. Począwszy od tych sylwetkowych, poprzez poprawę kondycji i wydolności, kończąc na zachowaniu dobrego zdrowia i mobilności przez całe swoje życie. Każda osoba, która dąży do osiągnięcia tych celów, jest u nas mile widziana i znajdzie wsparcie w osiągnięciu założonych rezultatów. Naszą rolą jest przekonać do przyjścia na trening tych, którzy w obawie przed oceną rezygnują z aktywności fizycznej i pokazać, że na siłowni wszyscy jesteśmy tacy sami: spoceni, zmęczeni, nieraz z energią do treningu, innym razem zdemotywowani. I to właśnie jest fitness! - mówi Marta Grabeus, Marketing Manager sieci siłowni Well Fitness.

Kompleksowe wsparcie dla początkujących

Well Fitness w drugiej odsłonie swojej najnowszej kampanii nie tylko zmienia narrację wokół treningu, ale też aktywnie wspiera osoby rozpoczynające przygodę z siłownią. W ramach programu “Well Start”, nowi członkowie otrzymują profesjonalną konsultację trenerską, analizę składu ciała oraz miesięczny kurs użytkowania wszystkich stref na siłowni. Dodatkowo, sieć wprowadziła atrakcyjną ofertę promocyjną - nowi klubowicze mogą trenować za 69 zł miesięcznie do końca lutego.

Szeroki zasięg kampanii

Kampania realizowana przez agencję digital marketingu Tigers obejmuje: Performance Marketing, Outdoor, Influencer Marketing, Public Relations oraz Rich Media. Za realizację kampanii odpowiadają:· Koncept kreatywny: Daria Knapik (Tigers),· Key Visual kampanii: Anna Zimny (Tigers), Patryk Karmoliński (Tigers),· Sesja zdjęciowa: Grzegorz Bukalski (Tigers),· PR i Influencer Marketing: Oscar Dąbkowski (Tigers), Daniel Szumacher (Tigers),· Performance Marketing: Marianna Kot (Tigers).Koordynacja projektu po stronie marki Well Fitness: Marta Grabeus, Natalia Szplitt, Aleksandra Przybył. Działania będą prowadzone do 3 lutego 2025 roku, wykorzystując różnorodne kanały komunikacji do dotarcia z autentycznym przekazem do jak najszerszej grupy odbiorców. Więcej informacji o kampanii i aktualnej ofercie można znaleźć na stronie: https://wellfitness.pl/promocja

O Well Fitness