Miniony rok przyniósł polską premierę Škody Elroq, pierwszego w pełni elektrycznego modelu czeskiej marki w segmencie kompaktowych SUV-ów. Co więcej, to również pierwszy samochód, który wprowadza nowy język projektowania Modern Solid, który znalazł odzwierciedlenie w designie zewnętrznym. Wyróżnia się on charakterystycznym kształtem oraz kilkoma nowo wprowadzonymi akcentami wizualnymi.