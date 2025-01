Fot. 123rf.com / jkstock

ARTYKUŁ REKLAMOWY

Reklama.

Wi-Fi 7: dlaczego warto znać ten parametr?

Terminu Wi-Fi nie trzeba chyba nikomu dzisiaj tłumaczyć. Albo inaczej: w ogólnym zamyśle nie trzeba. To standard bezprzewodowej łączności, dzięki któremu nasze komputery magicznie, bo bez żadnych kabli, mogą "przypiąć" się do sieci. Czy na co dzień interesuje nas to, jak ów standard ewoluował na przestrzeni lat, aby jak najlepiej odpowiadać na nasze potrzeby pod względem stabilności łączy czy wydajnego przesyłania danych? Bądźmy szczerzy: niekoniecznie.

Z drugiej strony, warto przynajmniej zdawać sobie sprawę, że taka ewolucja (rewolucja?) nastąpiła, bo dzięki temu będziecie w stanie w pełni docenić pojawienie się w ofercie Orange takiego urządzenia jak Funbox 10 oraz faktu, że obsługuje ono standard Wi-Fi 7.

Reklama.

Korzyści, jakie niesie ze sobą Wi-Fi 7 są spore i wcale nie trzeba być fanem nowych technologii, aby je docenić.

Dlaczego potrzebujesz Wi-Fi 7?

Odpowiedzi jest tyle, ile korzyści z posiadania szybkiego internetu. Wi-Fi 7, jak już napomknęliśmy, gwarantuje wysoką prędkość połączenia oraz niskie opóźnienia w transmisji danych. Na co realnie przekładają się takie parametry?

Po pierwsze, na komfort korzystania ze streamingu: nic nie zakłóci błogiego wieczoru z Netflixem (chyba że domowe sprzeczki o to, który z dziesięciu zaczętych seriali będziecie dokańczać danego wieczora).

Reklama.

Po drugie, Wi-Fi 7 to wybawienie dla graczy: onlinowe gierki na pewno nie będą się "cięły". O nowym standardzie przesyłu danych warto pamiętać również wtedy, gdy w końcu będziecie gotowi na zakup gogli do VR czy innego urządzenia zapewniającego immersję w rozszerzonej rzeczywistości - Wi-Fi 7 zdecydowanie pomaga w sytuacjach, w których musimy reagować szybko i na bieżąco.

Wi-Fi 7 to jednak nie tylko korzyści natury "rozrywkowej". Wideokonferencje podczas pracy zdalnej staną się dzięki niemu o tyle przyjemniejsze i płynniejsze co nieuniknione (już nie wykpicie się od włączenia kamerki - jakość łącza będzie bardzo dobra). Łatwiejsze i szybsze stanie się też przesyłanie dużych plików.

Reklama.

Wi-Fi 7 to rozwiązanie, którego potrzebujecie jednak nie tylko ze względu na szybkość przesyłu danych, ale również ze względu na coraz większe obciążenie domowej sieci (nie wspominając nawet o potrzebach biurowych). Spróbujcie policzyć, ile urządzeń aktualnie z niej korzysta. Laptop i telewizor, do tego kilka smartfonów, kamera przy dziecięcym łóżeczku, a może nawet lodówka, pralka, czy kilka inteligentnych kontaktów... To znacznie więcej, niż jeszcze kilka lat temu. A w perspektywie kolejnych miesięcy liczba ta ma pewnie spore szanse jeszcze wzrosnąć.

Reklama. Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Właśnie dlatego tak ważne jest posiadanie technologii oraz urządzenia, które to wszystko udźwigną. O rozwiązaniu technicznym już powiedzieliśmy, pora więc na urządzenie.

Funbox 10: najwięcej korzyści ze światłowodu

Z Wi-Fi 7 można korzystać za pośrednictwem urządzenia Funbox 10 od Orange. Udoskonalona wersja tego modelu pozwala w największym stopniu wykorzystać zalety światłowodu, szczególnie najszybszą prędkość do 8 Gb/s. Posiada port o prędkości 10 Gb/s, a także w 4 porty o prędkości do 1 Gb/s.W zasięgu tego najszybszego światłowodu Orange – do 8 Gb/s - znajduje się obecnie 2,5 mln gospodarstw domowych i firm, w 39 polskich miastach. Czy wy także możecie z niego korzystać? Sprawdzicie to na stronie Orange.

Reklama.

Skoro już znacie Funbox 10...

...może warto zainteresować się najnowszą ofertą Orange? Jeśli zdecydujecie się na światłowód w pakiecie z telewizją i Netflixem, przez pierwsze pół roku wasz abonament wyniesie 0 zł. Dodatkowo otrzymacie też dwa lata Pakietu Eleven (duuuużo sportu, topowe ligi i żużel!) w prezencie.

Oferta dotyczy nowych klientów światłowodu oraz tych, zmieniających technologię internetu na światłowód.

Jeśli natomiast znacie kogoś, kto planuje przenieść numer albo przejść z karty na abonament koniecznie napomknijcie im o zimowej ofercie od Orange dla wszystkich nowych klientów, podpisujących umowy. Otrzymają oni abonament 5G ze smartfonem 5G razem już od 60 zł mies. z rabatami. Oznacza to, że Planie XS na 24 miesiące ma się dostęp do internetu 5G (pakiet 5 GB w kraju i w roamingu w UE) oraz rozmowy, SMS-y i MMS- y bez limitu (w kraju i roamingu w UE) już od 45 zł/mies.

Reklama.

Do abonamentu 5G można dobrać smartfon 5G, w superniskiej racie w wysokości 15 zł miesięcznie przez 36 miesięcy. Do wyboru są smartfony:

Xiaomi Redmi 13C 5G 4/128 GB motorola moto g35 5G 8/128 GB Samsung GalaxyA 16 5G 4/128 GB