To jeden z najdłużej emitowanych produkcji w historii telewizji. Mowa oczywiście o " Modzie na sukces ". Początki tej opery mydlanej w USA sięgają końca lat 80., a nowe odcinki są nagrywane do dziś.

Format doczekał się 9 449 odcinków. Choć nie można go już zobaczyć na głównej antenie Telewizji Polskiej, to nowe materiały wychodzą w serwisach streamingowych (np. na ViDoc TV).

Tak obecnie wygląda serialowy Eric Forrester

Stephanie Douglas Forrester zmarła wcześnie

Co ciekawe, ojcem najstarszego syna Stephanie Ridge'a Forrestera wcale nie był Eric, a Massimo Marone, z którym bohaterka miała romans. Wydało się to dopiero po latach.

Brooke Logan Forrester była jedną z najbardziej kochliwych postaci

To ona zaciekle walczyła o względy ostatniego z wymienionych panów ze znaną przez widzów brunetką Taylor .

Brooke z wykształcenia chemiczka, później zajmowała różne stanowiska w domu mody "Forrester Creations". Jej postać wystąpiła już w ponad 4 tys. odcinków. Ta rola najdłużej należy do Katherine Kelly Lang. Zdarzało się jednak, że aktorkę zastępowały Catherine Hickland i Sandra Ferguson.

Lang do dziś gra w "Modzie na sukces". 63-latka otwarcie mówi, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, bowiem jest zdania, iż "trzeba starzeć się z wdziękiem".

Taylor Hayes i jej słynne "zmartwychwstania" w "Modzie na sukces"

W latach 1990-2019 w tej roli mogliśmy oglądać Hunter Tylo. Co ciekawe aktorka w życiu prywatnym romansowała z odtwórcą postaci Ridge'a Ronnem Mossem. Teraz ma za sobą kilka małżeństw i doczekała się trójki dzieci.

Dodajmy, że historia Hayes wciąż jest kontynuowana w " Modzie na sukces ". Po odejściu Tylo zaczęła ją grać gwiazda "Słonecznego patrolu" – Krista Allen. Jednak i ona nie zagrzała długo miejsca w serialu. Obecnie w roli Taylor spełnia się Rebecca Budig. Aktorka jest młodsza od pierwotnej wersji Taylor o 11 lat, co wywołuje skrajne emocje wśród widzów.

Thorne Forrester zawsze w cieniu Ridge'a

Thorne to młodszy syn Erica i Stehpanie Forresterów . Jest o wiele spokojniejszy od Ridge'a, dorasta w cieniu brata, a potem zakochuje się w jego narzeczonej. Między braćmi dochodzi wiele razy do starć.

Tę rolę na samym początku emisji serialu odgrywał Clayton Norcross. Na kilka lat przejął ją Jeff Trachta. Jednak najdłużej należało ona do Winsora Harmona i to on jest z nią najbardziej kojarzony, choć już nie występuje w formacie.