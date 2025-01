Ukraina odcięta od pomocy z USA. Jest reakcja Kijowa

Wytyczne Rubia, przekazane wszystkim placówkom dyplomatycznym i konsularnym, wymagają od pracowników departamentu wydania "nakazów wstrzymania" w przypadku niemal wszystkich "istniejących programów pomocy zagranicznej". Wytyczne Rubio zaczęły obowiązywać od razu. Nie dotyczą one Izraela i Egiptu, które są bliskimi sojusznikami USA w regionie.

Trump twierdzi, że Ukraina jest gotowa zawrzeć "umowę" z Rosją w celu zakończenia wojny

– Chodzi o miliony ludzkich istnień, które są zaprzepaszczone – mówił Trump. – Piękni, młodzi ludzie, którzy giną na polu walki. Widziałem zdjęcia tego, co się dzieje, to jest po prostu rzeźnia. Musimy to zatrzymać, ta wojna jest straszna – opowiadał prezydent USA.