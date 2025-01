Skandal we Wrocławiu. Motorniczy groził innemu kierowcy bronią

Do szokującej sytuacji doszło we Wrocławiu. Kierujący tramwajem motorniczy nagle zatrzymał pojazd, wyszedł z niego i zaczął mierzyć do innego kierowcy z broni gazowej. W sprawie głos zabrało już lokalne MPK.