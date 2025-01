Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspomagają nie tylko "zwykli" ludzie. Od 20 lat robią to również więźniowie z Zakładu Karnego w Łupkowie. To tzw. więzienie półotwarte, o stosunkowo łagodnym rygorze. Ale osoby odsiadujące tu wyroki aniołami nie są i nie były. Nie zmienia to faktu, że chętnie angażują się w różne akcje pomocowe i odkrywają swoje talenty.