Niższe rachunki za prąd – oto co trzeba zrobić

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 27 listopada 2024 roku, której celem jest ograniczenie kosztów energii elektrycznej, wprowadzono liczne mechanizmy ochronne dla odbiorców. Kluczowym z nich jest przedłużenie maksymalnych stawek: dla gospodarstw domowych wynoszą one 500 zł/MWh netto i pozostaną w mocy do końca września 2025 roku.

Natomiast dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej cena energii została ustalona na poziomie 693 zł/MWh netto, z obowiązywaniem do 31 marca 2025 roku.

Wniosek na tańszy prąd. Jak go złożyć?

Dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych stanowi zwolnienie z opłaty mocowej dla punktów poboru energii o napięciu do 1 kV. Zwolnienie to obowiązuje do połowy 2025 roku, a związane z nim koszty zostaną pokryte z funduszu COVID-19.