Mówię na nią "biedazupa", ale jest pyszna. Scypę robi się w mig z kilku składników

Dzisiaj proste przepisy z bezmięsnych składników wracają do łask, a kiedyś w wielu polskich domach ratowały rodziny, gdy już nie było co do garnka włożyć. Scypa nazywana była zupą biedaków, bo robiło się ją z najtańszych składników, które nawet uboga pani domu miała w spiżarce. Dzisiaj przepadam za nią, bo jest aromatyczna, świetnie rozgrzewa i kosztuje grosze. I może być wege!