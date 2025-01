Fot. materiały prasowe

Mokradła są niezwykle istotnym elementem ekosystemów. Wiedza na ten temat nie jest niestety powszechna. Przez wiele lat tereny podmokłe były celowo osuszane, co wraz ze zmianami klimatu, doprowadziło do ich olbrzymiej degradacji. Mokradła pełnią kluczową rolę w retencji wody, poprawiają jakość wód oraz są domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Chroniąc je, można zapobiegać ich zniszczeniu i wspierać bioróżnorodność, a także łagodzić skutki zmian klimatu. Mokradła, a w szczególności torfowiska, pełnią rolę „pochłaniaczy węgla”. Uwięziona w nich materia organiczna nie ulega pełnemu rozkładowi, co sprawia, że te ekosystemy przechowują ogromne ilości dwutlenku węgla, który w przeciwnym razie trafiłby do atmosfery w postaci CO 2. Ochrona terenów podmokłych ma więc olbrzymi wpływ na łagodzenie zmian klimatycznych oraz walkę z suszą.

Kropla do Kropli, czyli Żywiec Zdrój wspólnie z Centrum Ochrony Mokradeł odtwarza tereny podmokłe

Przez lata działalności człowieka 85% mokradeł w Polsce straciło swoje naturalne funkcje. Spółka Żywiec Zdrój, świadoma olbrzymiego znaczenia terenów podmokłych, postanowiła pod nadzorem ekspertów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Ochrony Mokradeł rozpocząć projekt Kropla do Kropli. Celem ogłoszonej w 2024 roku inicjatywy jest odnowa wybranych mokradeł na terenie województwa zachodniopomorskiego. „Od 16 lat Żywiec-Zdrój jest po stronie natury. Prace wkroczyły już w fazę przygotowania studium wykonalności projektu, jesteśmy w trakcie prowadzenia badań hydrologicznych i botanicznych, po ich zakończeniu i analizie będziemy już znali pełen zakres potrzebnych prac na terenie Mirosławca. Przed nami naprawdę intensywny czas, ale także nadzieja, że wspólnymi siłami odbudujemy tak potrzebne nam mokradła” - mówi Monika Matak, Head of Public Policy & Stakeholders Engagement

Zobowiązanie Żywiec Zdrój

Projekt Kropla do Kropli jest ważną częścią ogłoszonego w maju 2024 roku nowego zobowiązania wodnego Żywiec Zdrój. W jego ramach firma zobowiązała się, że do 2030 r. pięciokrotnie zwiększy ilość dotychczas odnawianych, dzięki swoim działaniom, zasobów wody. W ten sposób w 2030 r. w miejscach działania zakładów rozlewniczych, spółka Żywiec Zdrój będzie dążyła do zwiększenia aż 2,5-krotnie dostępności wody w naturze.

Tak ambitne zobowiązanie jest możliwe do wykonania dzięki wieloletniemu zaangażowaniu Żywiec-Zdrój w troskę o środowisko. Głównym filarem zobowiązania jest powstały w 2008 roku program Po Stronie Natury. Jego idea zrodziła się w Beskidzie Żywieckim obejmując obecnie zasięgiem wszystkie rejony, w których firma ma swoje zakłady rozlewnicze. W skład programu wchodzą obecnie trzy inicjatywy:

zasadzenie 8 milionów drzew, uruchomienie projektu Kwietne Łąki, dzięki któremu chronione są zasoby wodne na obszarze ponad 60 ha na wysoko położonych łąkach Beskidu Żywieckiego projekt Kropla do Kropli.

Pakt dla Mokradeł

Naturalnym krokiem dla Żywiec Zdrój jest wspieranie inicjatyw organizowanych przez środowisko naukowe. W tym roku Żywiec Zdrój kolejny raz wesprze obchody Światowego Dnia Mokradeł, których celem jest dyskusja nad kluczową rolą, jaką tereny podmokłe odgrywają w ochronie bioróżnorodności, łagodzeniu skutków zmiany klimatu i utrzymaniu usług ekosystemowych.

„Pakt dla Mokradeł to spotkanie integrujące ekspertów, naukowców, przedstawicieli administracji państwowej i organizacji pozarządowych, aktywistów, przedstawicieli biznesu oraz pasjonatów ochrony środowiska, aby umożliwić wymianę wiedzy oraz stworzyć przestrzeń do dyskusji nad aktualnymi problemami i wyzwaniami w ochronie mokradeł, projektach odtwarzania, zagospodarowania, oraz o ramach politycznych niezbędnych do ochrony tych wyjątkowych ekosystemów. W spotkaniu weźmie udział ponad 350 uczestników. Będziemy rozmawiać o torfowiskach, rzekach, jeziorach, obszarach nadmorskich, mokradłach miejskich, leśnych oraz tych w krajobrazie rolniczym. Będzie to wyjątkowa okazja do nawiązania kontaktów i współpracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony mokradeł dla przyszłych pokoleń.” – zapewnia profesor Mariusz Lamentowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczegóły na temat spotkania można znaleźć na stronie internetowej oraz na Facebooku.

