Pojawiło się nagranie z momentu katastrofy. Zarejestrowano zderzenie samolotu ze śmigłowcem

W Waszyngtonie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot pasażerski zderzył się w powietrzu z wojskowym śmigłowcem i runął do rzeki Potomak. Zginęło co najmniej 18 osób. W sieci pojawiły się pierwsze dramatyczne nagrania z miejsca zdarzenia.