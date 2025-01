Tak prezentują się nowe Smarty Fot. Materiały prasowe firmy Smart

Reklama.

Markę Smart większości osób kojarzy się z małymi miejskimi autami, które dzięki łatwości parkowania oraz niewielkim wymiarom stały się popularne w centrach dużych miast. Szczególnie jest to widoczne na południu Europy, gdzie uliczki są bardzo wąskie, a miejsca do parkowania nie mieszczą współczesnych samochodów, które notabene urosły bardzo w ostatnich latach. W końcu dzisiejsza generacja Polo jest większa od pierwszych modeli Golfa.

I w sumie ta sama choroba dosięgła markę Smart założoną lata temu przez Mercedesa do spółki z producentem zegarków Swatch. O ile najsłynniejszy model tej firmy, czyli ForTwo miał 2.7 metra długości, tak w tej chwili firma oferuje dwa samochody, których długość to 4.2 i 4.4 metra. A następna planowana premiera, czyli model #5 ma to już duży SUV. Także marka daleko odeszła od swoich korzeni.

Reklama.

I tak samo jest w wypadku napędu. Firma rozpoczęła sprzedaż w 1998 roku kiedy o samochodach elektrycznych nikt nie myślał. Natomiast parę lat temu zaprzestała produkcji aut spalinowych i ogłosiła, że będzie sprzedawać tylko auta elektryczne. Na to wszystko nałożyło się wejście we współpracę z chińskim koncertem Geely, które także mocno zmieniło firmę. Od tej pory w Europie projektowany jest tylko wygląd auta, ale cała część technologiczna pochodzi z Chin.

Dzięki temu powstały modele #1, #3 oraz najnowszy #5. Samochody te są w pełni elektryczne, co wpisuje się w ogłoszoną wcześniej strategię marki. Ale rynek jest bezlitosny. Sprzedaż aut elektrycznych na świecie rośnie, ale po pierwsze nie do końca zgodnie z planami, jakie były publikowane a po drugie na naszym kontynencie mamy wręcz spadek sprzedaży, nieduży, bo 3 proc., ale jednak.

Reklama.

Tak samo w Chinach wzrosty sprzedaży aut elektrycznych nie są takie duże jak aut hybrydowych. Dlatego za Wielkim Murem wiele firm, które zaczynało od produkcji samochodów w pełni elektrycznych, modyfikuje je i wprowadza do sprzedaży odmiany hybrydowe. Postąpiły tak Avatr, Leapmotor czy Neta a plany takiego działania ogłosiły już Xpneg, IM Motors, czy Xiaomi.

I tak wiem, że większości osób te nazwy nic nie mówią, ale w Chinach to marki, które są bardzo na topie i wyznaczają trendy na rynku.

I ostatnie wiadomości pokazują, że Smart idzie tą samą drogą. Na portalu Weibo pojawiały się zdjęcia prototypu Smarta #5, który pod maską ma umieszczony silnik spalinowy.

Reklama.

Nie mamy zbyt wielu informacji na jego temat, nawet nie jest pewne czy będzie to konstrukcja typowej hybrydy PHEV, jak inne auta koncernu Geely, czy raczej auto elektryczne ze spalinowym generatorem prądu. Co by było dla Geely całkowitą nowością. Zapewne więcej informacji zostanie ujawnionych w kwietniu w czasie salonu samochodowego w Szanghaju. Wybieram się tam osobiście, więc oczekujcie relacji z tego wydarzenia.

Czy takie działanie Smarta ma sens? Patrząc na decyzję innych firm, które wycofują się ze swoich deklaracji na temat całkowitego przejścia na elektromobilność, jak najbardziej. Wprawdzie wiele osób związanych z branżą aut elektrycznych uważa, że samochód hybrydowy ładowany z gniazda to połączenie wad auta spalinowego i elektrycznego, ale rynek uważa inaczej.

Dla wielu klientów strach przed utknięciem gdzieś na drodze z braku prądu, całkowicie blokuje decyzję o zakupie auta na prąd. Spalinowy silnik, nawet jeśli służy tylko jako generator prądu, całkowicie rozwiązuje ten problem. A jednocześnie takie auto pozwala się cieszyć zaletami jazdy na prąd, jak niskie koszty i mniejszy hałas podczas codziennych jazd na krótkich dystansach.

Co ciekawe marka Smart wraca do korzeni nie tylko w dziedzinie napędu, całkiem niedawno przedstawiciel zarządu firmy poinformował, że planowany jest dwuosobowy model o wymiarach podobnych do modelu ForTwo. Natomiast nie podano żadnych danych technicznych ani nawet daty premiery. Pewne jest natomiast, że nowe auto będzie miało napęd elektryczny. W końcu dla takiego samochodu to zdecydowanie najlepszy wybór.

Reklama.

Z ciekawością będę obserwował sprzedaż obu odmian modelu Smart #5. Jestem bardzo ciekawy czy więcej klientów zdecyduje się na model hybrydowy, czy w pełni elektryczny. Zapewne od tych wyników zależeć będzie, w jaki napęd będą wyposażone kolejne modele tej marki. Jedno jest pewne, biorąc pod uwagę ostatnie obniżki cen aut elektrycznych i hybrydowych, przez większość producentów w europie rynek robi się coraz bardziej konkurencyjny a oferty coraz korzystniejsze dla klientów.

: