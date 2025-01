Hebe zaszalało z promocjami na perfumy. Nawet o połowę taniej Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/EastNews

Hebe promocje – nawet minus 60 proc. na perfumy

Promocje obowiązują w sklepach stacjonarnych oraz online, jednak warto pamiętać, że niektóre produkty mogą być chwilowo niedostępne. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Hebe lub najbliższej drogerii, aby zapoznać się z pełną ofertą i skorzystać z walentynkowych rabatów. 1. Scalpers Her & The Wild Flower

Cena przed: 149,99 zł → Cena po: 59,99 zł Dla kogo? Dla kobiet ceniących lekkość i naturalne akordy kwiatowe. Dlaczego warto? To zapach pełen świeżości, przypominający letnią łąkę w rozkwicie. Łączy w sobie subtelną elegancję i spontaniczność, co czyni go doskonałym wyborem na co dzień.

2. Lattafa Yara Tous

Cena przed: 129,99 zł → Cena po: 99,99 zł Dla kogo? Dla kobiet, które uwielbiają orientalno-kwiatowe kompozycje z nutą egzotyki. Dlaczego warto? Yara Tous to zapach pełen ciepła i zmysłowości – słodkie nuty wanilii i owoców łączą się z eleganckimi akcentami kwiatowymi, tworząc perfumy idealne na wieczorne wyjścia.

3. Calvin Klein Euphoria

Cena przed: 169,99 zł → Cena po: 71,89 zł Dla kogo? Dla kobiet, które lubią tajemnicze, zmysłowe i eleganckie zapachy. Dlaczego warto? Kultowy zapach od Calvina Kleina łączy w sobie intensywne nuty orchidei, granatu i mahoniu, tworząc kompozycję, która jest jednocześnie uwodzicielska i ponadczasowa. Doskonały wybór na romantyczny wieczór.

4. Lancôme La Vie Est Belle

Cena przed: 274,99 zł → Cena po: 199,99 zł Dla kogo? Dla kobiet, które chcą pachnieć luksusowo, elegancko i optymistycznie. Dlaczego warto? To zapach szczęścia i radości, z dominującymi nutami irysa, jaśminu i paczuli, podbity słodką wanilią i pralinką. Idealny dla kobiet, które kochają życie i chcą otaczać się pozytywną aurą. Jest jednak mocno intensywny i dla niektórych kobiet zbyt dominujący.

5. Tous Love Me The Emerald Elixir

Cena przed: 339,99 zł → Cena po: 219 zł Dla kogo? Dla kobiet, które cenią wyjątkowe, luksusowe i wyrafinowane kompozycje zapachowe. Dlaczego warto? Zapach inspirowany szmaragdem – symbolem harmonii i elegancji. To perfumy o tajemniczym, głębokim charakterze, łączące nuty drzewne, kwiatowe i lekko orientalne. Doskonałe na specjalne okazje, gdy chcesz poczuć się wyjątkowo.

6. Lanvin Éclat d'Arpége