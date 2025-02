Angelika Mucha, znana w sieci jako Littlemooonster96 / fot. materiały prasowe

– Tworzenie własnych karnawałowych stylówek to naprawdę świetna zabawa – mówi Angelika Mucha, autorka popularnego na Instagramie profilu lifestylowego Littlemooonster96, którą poprosiliśmy o podzielenie się z nami pomysłami na ulubione imprezowe stylizacje. – Na SHEIN często udaje mi się znaleźć prawdziwe perełki od moich ulubionych marek – tłumaczy Angelika.

– Lubię eksperymentować i mieszać różne kolekcje w jednym looku, ale zawsze dbam o swobodę i nutę ekstrawagancji, żeby czuć się pewnie oraz modnie na spotkaniach ze znajomymi czy imprezie – dodaje influencerka.

Komfort i swoboda, czyli idealna stylizacja na karnawał

To właśnie ten czas w roku, kiedy możemy pozwolić sobie na nieco więcej modowego szaleństwa. Oprócz klasycznej małej czarnej i cekinów, które w tym sezonie powracają zwłaszcza w postaci strojnych dodatków, na imprezowych parkietach królują także romantyczne falbany modne w latach 90. oraz bardziej dopasowane, burgundowe sukienki.

Fot. materiały prasowe

– Idealna stylizacja na karnawał? – Angelika scrolluje zdjęcia na instagramowym profilu i po chwili namysłu odpowiada z uśmiechem. – Zdecydowanie postawiłabym na mini! Może być sukienka lub spódnica, najlepiej w połączeniu z gorsetem. Do tego wysokie buty, a na wierzch oversize’owa marynarka lub futerko. Tak czułabym się najlepiej: swobodnie, ale z pazurem – wyjaśnia.

Wybierając stylizacje na karnawałowe imprezy, Angelika z chęcią wraca też do mody z przeszłości i zestawia elementy popularne w latach 90. i 2000 z nowoczesnymi dodatkami. – Dzięki takim połączeniom każdy strój nabiera oryginalności i zyskuje swój unikalny charakter. Takie podejście do mody to także doskonała okazja do odświeżenia swojej garderoby bez wydawania fortuny na nowe ubrania, a to dla wielu z nas jest bardzo ważne – podkreśla Littlemooonster96.

Blask cekinów na wieczór i nie tylko

Cekiny, które w tym roku królują na wybiegach i w mediach społecznościowych, to jeden z wielkich powracających, a zarazem gorących trendów tego sezonu. Ich efektowny blask idealnie pasuje do szalonej, karnawałowej zabawy. Angelika podkreśla, że kluczem do wykorzystania aktualnych trendów z klasą jest przede wszystkim umiar. – Cekiny mogą stać się głównym elementem naszej stylizacji – na przykład na spódniczce czy topie. To wystarczająco mocny akcent, dlatego chętnie łączę je z prostszymi elementami garderoby, np. z oversize’ową marynarką lub klasycznym trenczem – wyjaśnia influencerka. Cekiny i inne połyskujące materiały będą także świetnym pomysłem przy wyborze dodatków, np. w formie torebki czy opaski na włosy. Taki element stylizacji ożywi klasyczny look i sprawdzi się doskonale na spotkaniu ze znajomymi, randce czy domówce.

Fot. materiały prasowe

Falbany – romantycznie i z klasą

To manifest kobiecości w najlepszym wydaniu. Falbany będą doskonałym wyborem zarówno dla pewnych siebie, niezależnych kobiet, jak i dziewczyn, które chcą podkreślić swoją delikatną, subtelną urodę. Wszystko zależy od tego, z jakimi elementami garderoby zestawimy te popularne w karnawale ozdoby. – Lubię falbany, ale zdecydowanie w stonowanej wersji. Z chęcią zakładam skromniejsze kreacje z delikatnymi falbankami i wtedy mogę zaszaleć z efektownymi dodatkami – przyznaje Angelika. – W mojej monochromatycznej, białej stylizacji od SHEIN sukienka może wydawać się prosta i mało imprezowa. Jednak białe rajstopy i mocny burgundowy akcent w postaci szpilek sprawiły, że cały look stał się wyjątkowo kobiecy: nadal subtelny, ale z charakterem – tłumaczy influencerka.

Fot. materiały prasowe

Odwrotny zabieg stosujemy wtedy, gdy zdecydujemy się na mocno finezyjny kształt kreacji z falbanami. Wtedy warto postawić na subtelne dodatki, które nie przytłoczą całej stylizacji.

Burgundowa magia

Burgund to kolor, który w tym sezonie pojawia się niemal wszędzie – od płaszczy, przez sukienki, aż po dodatki. Jego głęboka barwa nie tylko przyciąga uwagę, ale pozwala też na wykorzystanie go zarówno w lookach eleganckich, jak i tych bardziej casualowych. – Burgund to jeden z moich ulubionych kolorów tego karnawału. Sprawdzi się w każdej postaci i na każdą okazję. Pasuje też do wielu klasycznych rzeczy z mojej szafy – mówi Angelika. – Mała czarna, kozaki na obcasie, ciężka, złota biżuteria, a do tego burgundowy płaszcz. Jesteś gotowa na imprezę! – dodaje.

Fot. materiały prasowe

Klasyka z drobnym twistem

– Jak nie wiem, co na siebie założyć, to sięgam najczęściej po czarną sukienkę – przyznaje z uśmiechem Angelika. – To wybór, który zawsze się sprawdza. Pamiętajmy jednak o tym, aby dodać trochę twistu dzięki stylowym dodatkom – przypomina influencerka.

Jak to zrobić? Według Littlemooonster96 najlepiej postawić na efektowne buty i biżuterię. – Kocham dużą i widoczną biżuterię. Bransoletki, pierścionki, ale przede wszystkim kolczyki. Kiedyś nie nosiłam ich wcale, a teraz zakładam niemal codziennie i dodaję do każdej karnawałowej stylizacji! – przyznaje.

Wystarczy dorzucić wyraziste akcenty, aby stworzyć niebanalny i wygodny look, który nada drugie życie kreacjom czekającym na dnie naszej szafy. Warto sprawdzić, które z zapomnianych sukienek można w tym sezonie przywrócić do łask dzięki stylowym dodatkom i akcesoriom dostępnym na platformie zakupowej SHEIN.

Źródło modowych inspiracji

– Instagram to dla mnie jedno z codziennie przeglądanych źródeł modowych zachwytów – wyjaśnia Angelika. – Znajduję tam stylizacje, które inspirują mnie do tworzenia swoich własnych outfitów. To taka nieustanna zabawa modą – tłumaczy influencerka.

Jednocześnie Littlemooonster96 przypomina, jak ważne jest, aby nie podążać bezrefleksyjnie za tym, co widzimy na zdjęciach, ale wybierać te elementy, które najlepiej odzwierciedlą i podkreślą nasz indywidualny styl. – Moda, jak każda forma sztuki, powinna być przede wszystkim zgodna z naszym charakterem, ale także komfortowa. Warto, by każda z nas wybierała dla siebie te elementy z najnowszych kolekcji, które sprawiają, że czujemy się naprawdę sobą. To właśnie wtedy nasza stylizacja będzie wyjątkowa. Nie bójmy się eksperymentować i tworzyć swój własny styl! – dodaje z uśmiechem.

