"Firma Iglotex. To nie tylko historia sukcesu polskiej, rodzinnej firmy. To także historia powstania niczym feniks z popiołów. Dosłownie, bo zakład, który dziś odwiedziłem w Skórczu na Kociewiu kilka lat temu strawił gigantyczny pożar" – napisał Trzaskowski na platformie X (dawniej Twitter).

"Pan Maciej jest słusznie dumny z tego, co udało mu się osiągnąć przez te lata. A ja jestem dumny, że takie historie dzieją się tu, w Polsce, budując nasz wspólny gospodarczy sukces".

Kampania Trzaskowskiego. Zaczął od zakupów w Łomży

Oficjalnie kampania prezydencka rozpoczęła się 15 stycznia 2025 roku i potrwa do wyborów, które odbędą się 18 maja. Kandydaci ruszyli w Polskę, by przekonywać wyborców do swoich wizji i obietnic.