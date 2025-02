Fot. STELLAR Premium Fitness Club

STELLAR Premium Fitness Club to miejsce, które od lat cieszy się renomą jednej z najlepszych siłowni w Warszawie. Mieści się przy ulicy Grzybowskiej 63, w prestiżowym Hotelu Hilton w samym centrum stolicy. Ogromna przestrzeń, niedawno odnowiona i przeorganizowana liczy aż 3500 metrów kwadratowych. Została zaprojektowana tak, aby każdy znalazł tu coś dla siebie i nie musiał czekać, żeby z tego skorzystać.

To nie tylko siłownia to również ekskluzywny klub, który oferuje swoim członkom pełnowymiarowy basen, dwie sauny, dwa przestronne jacuzzi i dużo, dużo więcej. To luksus, jakiego trudno szukać w standardowych obiektach fitness. Postanowiłam więc przetestować STELLAR i… nie sądziłam, że można zakochać się w siłowni!

Mój pierwszy trening z trenerem personalnym

Do tej pory siłownia kojarzyła mi się głównie z samotnym treningiem i nie do końca skutecznymi próbami poprawienia formy. Tym razem postanowiłam spróbować zajęć z trenerem personalnym. Trafiłam pod opiekę Marty, trenerki, która od pierwszych chwil skupiła się na moich indywidualnych potrzebach. Szczegółowo omówiłyśmy moje kontuzje, cele i dolegliwości, które utrudniają mi codzienne funkcjonowanie.

Największym zaskoczeniem dla mnie było to, że trening rozpoczęłyśmy… od nauki prawidłowego oddychania. Okazuje się, że kontrola oddechu ma ogromny wpływ na efektywność ćwiczeń, a także na kształtowanie mięśni. Marta uświadomiła mi, że ta codzienna czynność, której praktycznie nie zauważamy, może być bardzo trudna!

Moim głównym celem było pozbycie się lekkiego brzuszka (który pojawił się nie wiadomo skąd!) i poprawa postawy. Jako dziennikarka jak wielu z nas spędzam długie godziny przy komputerze, więc trenerka pokazała mi ćwiczenia, które mogę wykonywać nie tylko na siłowni, ale również w domu, a nawet w redakcji.

Było ciężko, nie powiem, że nie – przy dziesiątym powtórzeniu miałam już dosyć – ale Marta nie zamierzała mi odpuścić. Korygowała błędy i uważnie dbała, abym wykonywała ćwiczenia solidnie i nie zrobiła sobie przy tym krzywdy. Po godzinie czułam się zmęczona, ale także zmotywowana do dalszej pracy nad sobą. W końcu przestały mnie boleć plecy przy każdym pochylaniu się.

Pływanie – nowa definicja stylu

Po intensywnym treningu stwierdziłam, że skoro STELLAR oferuje pełnowymiarowy basen, to koniecznie muszę z niego skorzystać. Zdecydowałam się na lekcję nauki pływania. Przekonałam się, że przez 35 lat żyłam w błogiej nieświadomości… że potrafię pływać.

Wojtek, przesympatyczny i bardzo profesjonalny trener, od razu zauważył moje błędy i nauczył mnie, jak pływać tak, by pokonywać dystans bez nadmiernego wysiłku. Na miejscu otrzymałam cały niezbędny sprzęt – okularki do wody, płetwy i deskę, która okazała się kluczowa do nauki koordynacji ruchów. Efekt? Po godzinie poprawiłam nie tylko technikę w moim ulubionym stylu "żabką" ale – ku mojemu zdziwieniu – nauczyłam się także pływać kraulem!

Wydawało mi się to dotychczas niemożliwe. Zwykle moje machanie rękami wyglądało, jakbym się topiła, niż jakbym próbowała dopłynąć do celu.

Relaks w strefie wellness – luksus, który uzależnia

Po wysiłku przyszła pora na regenerację. STELLAR oferuje nie tylko doskonałe warunki do ćwiczeń, ale także luksusową strefę wellness. Jacuzzi? Ogromne! Bez problemu mieści 15 osób i nikt nie czuje się w nim "ściśnięty". A na miejscu dostępne są aż dwa.

Po chwili odpoczynku w bąbelkach zdecydowałam się na seans w jednej z saun – w klubie organizowane są specjalne wieczorne seanse saunowe, prowadzone przez profesjonalnych mistrzów sauny. To niesamowite doświadczenie, które warto wpisać w swój grafik, gdyż relaksuje nie tylko ciało, ale przede wszystkim głowę.

Zajęcia grupowe – dla każdego coś wyjątkowego

STELLAR to nie tylko miejsce dobre do indywidualnych treningów, ale również przestrzeń, gdzie każdy znajdzie grupowe zajęcia idealnie dopasowane do swoich potrzeb. W ofercie klubu znajdują się m.in. joga, pilates, body pump, treningi bokserskie, zajęcia ze sztuk walki oraz dynamiczne treningi na rowerach stacjonarnych. To właśnie one zrobiły na mnie ogromne wrażenie.









Ten cycling to prawdziwa bomba energetyczna! Zupełnie inny poziom niż standardowe zajęcia na rowerkach. Osobna wygłuszona sala, neonowe oświetlenie i mocna muzyka. A do tego instruktorzy, którzy motywują do granic możliwości i tworzą atmosferę niczym z amerykańskich klubów fitness dobrze znanych z filmików z Instagrama. Mogłam wybrać grupę podstawową lub zaawansowaną – dla każdego znajdzie się idealne tempo. Muszę przyznać, że to jedne z tych zajęć, które mimo ogromnego wysiłku, który musisz z siebie wykrzesać – sprawiają, że chcesz wracać na kolejne.

Indoor Triathlon – wyzwanie dla ambitnych

Dla fanów sportowych emocji STELLAR organizuje co miesiąc zawody Indoor Triathlon – wydarzenie, które pozwala sprawdzić się w trzech dyscyplinach w komfortowych, kontrolowanych warunkach. 400 m pływania, 15 km na rowerze stacjonarnym i 3 km biegu na bieżni to wyzwanie, które angażuje całe ciało i wymaga świetnej kondycji.

Nie musisz jednak być profesjonalnym triathlonistą – w zawodach może wystartować każdy, kto chce spróbować swoich sił. Atmosfera rywalizacji jest niesamowita, a wsparcie trenerów i uczestników sprawia, że nawet największy wysiłek zamienia się w czystą satysfakcję. To doskonała okazja, by przełamać własne bariery i poczuć prawdziwego sportowego ducha! A kto wie, może zarazić się tą dyscypliną na tyle, aby wystartować w zawodach organizowanych w różnych miejscach w Polsce.

Luksus nawet w szatni

Na koniec warto wspomnieć o szatniach. W STELLAR są one prawdziwą oazą komfortu. Przestronne, elegancko zaprojektowane, wyposażone w liczne kabiny prysznicowe, które zapewniają prywatność i wygodę.

Kosmetyki, miękkie ręczniki (na wejściu każdy otrzymuje 2 sztuki), suszarki do włosów z profesjonalnymi nakładkami – wszystko, czego potrzebujesz, by po treningu czuć się jak po wizycie w luksusowym spa. Muszę przyznać, że klub zadbał o każdy detal. Nawet czas spędzony w szatni był dla mnie przyjemnością.

Czy warto? Tak, tak i jeszcze raz TAK!

STELLAR Premium Fitness Club to miejsce dla osób, które cenią sobie komfort, profesjonalizm i kompleksową opiekę. To więcej niż siłownia – to ekskluzywny klub, w którym możesz trenować, regenerować się i po prostu cieszyć się czasem spędzonym w świetnej atmosferze.

