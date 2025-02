"W dniu 1 lutego 2025 roku byłem uczestnikiem kolizji drogowej, do której doszło w centrum Koszalina. W wyniku mojego błędu jako kierowcy doszło do zdarzenia, za które biorę pełną odpowiedzialność. Przepraszam wszystkich, których ta sytuacja dotknęła, a w szczególności osoby poszkodowane. Zobowiązuję się do wyciągnięcia wniosków na przyszłość" – to treść oświadczenia, jakie opublikował w mediach społecznościowych.