W poniedziałek prezydent Andrzej Duda ogłosił, iż na czele BBN stanie generał Dariusz Łukowski. Do tej pory był zastępcą odchodzącego Jacka Siewiery .

Prezydent Duda powołał nowego szefa BBN

– To była istotna zmiana, porządkująca pewne kwestie związane z funkcjonowanie Kancelarii Prezydenta i BBN – powiedział podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda. – Pewnym impulsem była inicjatywa, z którą przyszedł do mnie Jacek Siewiera, który pytał mnie, co powinien zrobić, jeżeli chodzi o unikalne możliwości rozwijania się i studiowania za granicą – wskazał prezydent.