Ziobro: Mamy ciekawe informacje, które rzutują bardzo poważnie na osobę pana Trzaskowskiego

Komisja ds. Pegasusa: My nie chcemy bawić się w teatr polityczny

Przypomnijmy jeszcze, jak na "przedstawienie" Ziobry w piątek zareagowała komisja ds. Pegasusa . –Nie ma takiej możliwości, żebyśmy grali w spektaklu, który funduje nam od jakiegoś czasu Zbigniew Ziobro . Kolejną z kar porządkowych, jaką komisja jest w stanie nałożyć na świadka, to kara 30 dni aresztu. My nie chcemy bawić się w teatr polityczny, tylko chcemy przesłuchać świadka, który ma ogromną wiedzę na temat systemu Pegasus – powiedziała podczas konferencji przewodnicząca tego gremium Magdalena Sroka.

– Dlatego też zawnioskujemy do sądu okręgowego w Warszawie o jego ponowne zatrzymanie i umieszczenie na 30 dni w areszcie, po to żeby móc go przesłuchać. Czy to przesłuchanie odbędzie się na Białołęce, czy odbędzie się po doprowadzeniu do sali na terenie Sejmu, o tym jeszcze zdecydujemy – oświadczyła polityczka.