Opinie Polaków mają spory wpływ na Mercedesa. Potwierdzają to liczby!

Wiecie, gdzie najwięcej sprzedano Mercedesów na świecie w 2024 roku? No w Europie, wiadomo. A w którym z europejskich krajów? W Niemczech - oczywiste. Ale już nie jest to tak oczywiste, jeśli chodzi o drugi rynek. Otóż wychodzi na to, że wiele modeli Mercedesa z topowej półki, jak np. Klasa S, zaraz po Niemczech, najchętniej kupowana jest w Polsce. I to opinia klientów z Polski, jak dowiedzieliśmy się w poniedziałek na spotkaniu prasowym w Warszawie, ma spory wpływ na konfigurację aut niemieckiego producenta.