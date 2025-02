Fot. Materiały prasowe Fundacji Cześć Ciało

Ebook Cześć Ciało dla rodzica jest źródłem wiedzy na tematy związane z trudnym i pełnym wyzwań, a jednocześnie kluczowym czasem w życiu każdego człowieka – dojrzewaniem. Dlaczego jest potrzeby? W Polsce brakuje miejsca, które przekazywałoby kompletną wiedzę na ten temat. W szkołach niby jest WDŻ, ale wiadomo, jak to wygląda w praktyce. Brakuje dopasowania treści do realnych potrzeb młodych osób, atrakcyjnej formy przekazu, wykwalifikowanych nauczycieli. Psychologów w wielu szkołach nie ma. Z drugiej strony rodzice reprezentują pokolenie, z którym na tego typu tematy się po prostu nie rozmawiało. W efekcie często nie znają odpowiedzi na kluczowe pytania pojawiające się w głowach młodych osób.

Niestety, w Polsce nastolatki muszą samodzielnie mierzyć się z niewiedzą i brakiem wsparcia. Szukają ich w grupie rówieśniczej i w… internecie, gdzie szybko natrafiają na informacje sprzeczne, błędne, a nawet niebezpieczne. Ebook jest narzędziem dla rodziców, które ma im pomóc. Z jednej strony odpowiedzieć na pytania, które i tak padają, a na które nie znają prawidłowej odpowiedzi. Z drugiej strony, być wsparciem w budowaniu bliskiej, opartej na zaufaniu relacji z młodym człowiekiem. Tak ważne jest, by młodzież tę wiedzę mogła dostawać od najbliższych! By żaden nastolatek nie zostawał z tysiącem nurtujących pytań zupełnie sam.

– To przewodnik dla rodziców chcących dać swoim dzieciom solidne fundamenty do zdrowego i świadomego dorastania. Pomoże przejść przez niełatwy czas dojrzewania, podpowie, jak mówić z dzieckiem o ciele i emocjach. Wierzymy, że w ten sposób przyczynimy się do przerwania ciszy wokół tematów związanych z dojrzewaniem. A trzeba powiedzieć wprost, że panowała ona w polskich domach od pokoleń. Jestem przekonana, że rodzice wychowujący swoje dzieci powinni mieć skąd czerpać wiedzę o tych super ważnych sprawach nawet, a może szczególnie wtedy, gdy sami jej nie otrzymali we własnych domach. Byłoby wspaniale, gdyby większość rodziców nauczyła się rozmawiać z własnymi dziećmi tak, by te nabyły pożądane wzorce i same w przyszłości potrafiły je przekazywać dalej. Tak bardzo bym chciała dostać taki przewodnik w momencie, gdy sama przygotowywałam się do dojrzewania moich synów. Z taką myślą tworzyliśmy ten e-book – mówi Olga Kwiecińska, inicjatorka i założycielka Fundacji Cześć Ciało.

Na jakie pytania odpowiada ebook?

zdrowie ginekologiczne i urologiczne – jak tata i mama mogą przygotować córkę do miesiączki, a syna do wsparcia swojej koleżanki w tym szczególnym momencie? Jakimi słowami poprawnie nazywać części ciała tak, aby język nie był ani infantylny, ani wulgarny? edukacja dotycząca seksualności – jak wspierać dzieci w rozmowach o granicach i własnym ciele? Czy dzieci mogą widzieć swoich rodziców nago? fizjologia człowieka i pediatria – kiedy rozpocząć z dzieckiem rozmowy o dojrzewaniu? Kiedy powinno się pójść na szczepienie przeciwko HPV? Które zmiany w ciele dojrzewającego dziecka mieszczą się w normie, a z czym warto udać się do specjalisty? Jak powinna wyglądać prawidłowa higiena, także miejsc intymnych? dietetyka i odżywianie – jak kształtować zdrowe nawyki żywieniowe, które będą procentować w dorosłym życiu? Czy słodycze są złe? Kwestia odchudzania - co rodzic powinien wiedzieć na ten temat? Zaburzenia odżywiania - na co zwrócić uwagę, żeby do nich nie doszło? psychologia – Jak wspierać samoocenę dziecka i dlaczego jest taka krucha? Jak pomóc nastolatkom w tematach presji rówieśniczej i zachowań ryzykownych? Które sygnały związane z problemami emocjonalnymi powinny zwrócić uwagę dorosłego?

Dlaczego warto sięgnąć po ebook?

Jest merytorycznym źródłem wiedzy. Ebook został stworzony przez zespół ekspertów współpracujących z Fundacją Cześć Ciało – pediatrę, położną, psycholożki, dietetyczkę i seksuolożkę. Oferuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wyzwania, z jakimi mierzą się dorośli na co dzień będący w kontakcie z osobami dojrzewającymi. Autorzy zadbali o to, aby treści były zrozumiałe i pomocne, pomagały przełamywać tabu, dostarczały konkretnych narzędzi do działania.

Odpowiada na najczęściej zadawane pytania. Pomysł na ebooka zrodził się z analizy pytań od młodych osób i ich rodziców, opiekunów, dziadków czy nauczycieli, które wpływają do Fundacji każdego dnia – tylko w ciągu pierwszych miesięcy działalności organizacji było ich kilka tysięcy. Te pytania zostały zebrane i opracowane. W oparciu o wiedzę płynącą z analizy powstało pięć rozdziałów książki.

Jest skonstruowany tak, by powracanie do interesujących wątków było intuicyjne. Pomaga w tym kolorowa szata graficzna i charakterystyczne obrazki, oraz podział treści na rozdziały tematyczne jak i podrozdziały sformułowane w formie pytań i konkretnych odpowiedzi.

Każdy rozdział posiada praktyczne wskazówki o tym, jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy bez wstydu i zbędnych komplikacji. Zrozumienie zmian zachodzących w ciele i umyśle nastolatka to pierwszy krok do budowania zdrowej relacji opartej na otwartości i akceptacji. Co więcej, e-book oferuje rodzicom konkretne przykłady rozmów, sugestie dotyczące codziennych sytuacji oraz porady, jak radzić sobie w chwilach, gdy pojawiają się trudne emocje lub konflikty. To przewodnik, który pomoże odnaleźć się w rzeczywistości, w której dzieci dorastają szybciej niż kiedykolwiek, a rodzice powinni być ich najlepszymi przyjaciółmi.

