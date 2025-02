Rośnie bilans ofiar strzelaniny w Szwecji. "Najgorszy masowy atak w historii"

We wtorek 4 lutego w szwedzkiej szkole doszło do strzelaniny. Policja przekazała, że zginęło co najmniej 10 osób, a kilka zostało rannych. Podano również informacje o sprawcy ataku. Premier Ulf Kristersson ocenił, że "to najgorsza masowa strzelanina w historii Szwecji".