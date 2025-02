Sercem tego ambitnego projektu jest Aston Martin Valkyrie, hipersamochód, który łączy w sobie ekstremalne osiągi z drogowymi genami. To właśnie Valkyrie zostanie przekształcona w pełnokrwisty samochód wyścigowy, aby rywalizować w FIA World Endurance Championship (WEC) oraz amerykańskich IMSA WeatherTech Sportscar Championship (IMSA).

Valkyrie - auto jak marzenie

Powrót Astona Martina do wyścigów najwyższej klasy to spełnienie marzeń wielu fanów marki. To także hołd złożony jej bogatej historii, która sięga początków XX wieku. Valkyrie ma szansę stać się nową legendą, podobnie jak słynne modele z przeszłości, takie jak DB4 GT i Vantage GT4. Pytanie, czy sprosta temu wyzwaniu...? Zobaczymy.