To Trzaskowski zrobi za Tuska rekonstrukcję. Tych ministrów ma zabrać do Pałacu Prezydenckiego

Natalia Kamińska

P remier Donald Tusk zapowiedział, że po wyborach prezydenckich odbędzie się rekonstrukcja rządu. Jego gabinet ma zostać odchudzony, a ministrów ma być mniej. Media ustaliły jednocześnie, że może chodzić o to, że gdyby Rafał Trzaskowski został prezydentem, to polityk "zabierze" Tuskowi kilku ministrów ze sobą do Pałacu Prezydenckiego.