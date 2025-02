Sprawa zaczęła się 1 kwietnia 2021 roku, gdy Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę przeciwko Polsce. Chodziło o istnienie i działanie Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego.

O co chodziło w polskich reformach

W ramach reform wymiaru sprawiedliwości poprzedni polski rząd Zjednoczonej Prawicy rozszerzył uprawnienia rzeczników dyscyplinarnych i umożliwił pociąganie do odpowiedzialności tych sędziów, którzy kwestionowali prawidłowość powołania "neosędziów" (nominatów wybranej z naruszeniem prawa neo-Krajowej Rady Sądownictwa).

Zmiany wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość dawały też Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego możliwość rozstrzygania w sprawie statusu sędziego lub jego uprawnienia do sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Kosztowna dla Polski decyzja

W ramach postępowania unijny trybunał zastosował wobec Polski tak zwany środek tymczasowy, zobowiązujący ją do natychmiastowego zawieszenia części krajowych przepisów, które zakwestionowała Komisja – dotyczących uprawnień nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Polska nie zastosowała się do tego nakazu, więc od 27 października 2021 roku TSUE nałożył na nią karę.

Unijny sąd ocenił wówczas, że nowe polskie przepisy uniemożliwiały kontrolę sądową tego, czy dany sędzia był powołany zgodnie z prawem. Zaś sędziom, którzy to sprawdzali, groziły postępowania dyscyplinarne. Trybunał stwierdził też – wbrew narracji ówczesnych polskich władz – że kontrola przestrzegania niezależności sądownictwa, skutecznej ochrony sądowej i państwa prawnego leży w jego kompetencjach.

Reformy nie wystarczyły

9 czerwca 2022 roku rząd zreformował Izbę Dyscyplinarną , zmienił nawet jej nazwę na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. 21 kwietnia 2023 roku Warszawie udało się wywalczyć zmniejszenie dziennej stawki o połowę, właśnie dzięki tym zmianom prawnym. Ale to nie kończyło sprawy.

Milion euro dziennie

Warszawa nadal nie płaciła tego, co miała już zasądzone, więc Komisja Europejska egzekwowała decyzję TSUE, potrącając pieniądze z puli należnych Polsce funduszy unijnych. Równolegle Polska wystąpiła do Sądu (dawnego Sądu I Instancji) – czyli niższej instancji Trybunału Sprawiedliwości, domagając się stwierdzenia nieważności "łącznie sześciu decyzji o potrąceniu obejmujących okres od 15 lipca 2022 do 4 czerwca 2023 roku".