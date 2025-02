Zaginął Łukasz Wnuk. To znany muzyk disco polo i lokalny polityk

Komenda powiatowa policji w Zwoleniu prowadzi poszukiwania Łukasza Wnuka , który 2 lutego ok. godz. 16:45 wyjechał pojazdem marki Peugeot 508 SW o numerze rejestracyjnym WI 680KE z miejsca zamieszkania i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Mężczyzna miał udać się do kościoła, ale tam nie dotarł. Grupa "Zaginieni przed laty podaje", że jechał z Grabowa nad Wisłą do Zwolenia.

– Po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu ruszyły intensywne poszukiwania. Przeszukano pobliskie lasy, parki, parkingi, przejrzano monitoringi. Prowadzone od kilku dni działania nie przyniosły jednak rezultatów – powiedziała rzeczniczka lokalnej policji mł. asp. Katarzyna Słyk, co cytuje serwis Interia.

– Rozmawialiśmy podczas tego dyżuru o planach gminy na ten rok. Łukasz mówił o swoich prywatnych planach, opowiadał, że w sobotę prowadzi studniówkę zespołu szkół w Zwoleniu. Zachowywał się normalnie, jak to on. Także wiadomość o jego zaginięciu bardzo nas wszystkich zaskoczyła i zaniepokoiła. Z tego co wiemy, policja prowadzi poszukiwania zakrojone na szeroką skalę – powiedział dziennikarzom Jerzy Kamionka, wójt gminy Przyłęk.