Zodiakarze w natarciu. Sprawdziłam, kim są ci, którzy podporządkowują swoje życie gwiazdom

Dla jednych hobby, dla innych ciekawostka. Astrologia fascynuje od lat. Natalia i Dawid traktują ją poważnie. – Ludzie często potrzebują wierzyć w pewne zjawiska, w porządek zapisany w gwiazdach. Taka wiara może dawać poczucie ukojenia, nadziei. Ale i zdarza się, że niektórzy nie chcą podejmować decyzji samodzielnie. Często powierzają magicznym rytuałom nawet błahe sprawy, nie mając zaufania do siebie, do swojej intuicji ani, co gorsza, do doświadczenia życiowego – mówi w rozmowie z naTemat Katarzyna Kucewicz, psycholożka i psychoterapeutka.