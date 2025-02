Ewolucja, nie rewolucja

Kooperacyjny projekt Volkswagena z Fordem oczywiście wygląda inaczej, niż T6.1, ale można w nim znaleźć wiele odwołań do poprzednich modeli.

Przednia część nadwozia przyciąga uwagę reflektorami full LED z funkcją Light Assist, które nie tylko świetnie wyglądają, ale i zapewniać mają doskonałą widoczność jak w innych samochodach VW. Dynamiczna linia przedniego grilla dobrze łączy się z przetłoczeniami bocznymi, podkreślającymi muskularny charakter pojazdu. I nie jest to tylko złudzenie optyczne, bo Transporter urósł, ale o tym za moment.

Komfort i technologia

Wnętrze nowego Transportera to prawdziwa rewolucja w porównaniu z poprzednimi generacjami. Ergonomiczne fotele, 12-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, który prezentuje wszystkie niezbędne informacje w czytelny i konfigurowalny sposób, czy też 13-calowy system infotainment, oferujący bezprzewodową integrację ze smartfonami ( Apple CarPlay i Android Auto) w standardzie.

Volkswagen zadbał również o detale, które podnoszą komfort i funkcjonalność wnętrza. Wygłuszenie przestrzeni ładunkowej ma minimalizować hałas z zewnątrz. Do tego kilka przemyślanych schowków oraz możliwość doposażenia przednich foteli w podłokietniki po obu stronach – to zdecydowanie poprawia komfort podróży

Transporter urósł i to znacznie

Nowy Transporter to nie tylko nowy wygląd, ale przede wszystkim praktyczne narzędzie pracy. Inżynierowie Volkswagena znacząco poprawili parametry ładunkowe pojazdu. Szerokość nadwozia została zwiększona o 128 mm, a długość o 146 mm.

Najbardziej imponujący jest jednak wzrost szerokości przestrzeni ładunkowej między nadkolami – aż o 148 mm. To przekłada się na realne korzyści dla użytkowników, umożliwiając przewożenie większych i bardziej niestandardowych ładunków.

"Duża ładowność, sięgająca do 1410 kg, oraz maksymalne DMC do 3225 kg, plasują nowego Transportera w czołówce segmentu" – podaje Volkswagen.

Napęd i systemy

Volkswagen przygotował tutaj sporo możliwości. Pod maską Transportera znajdziemy sprawdzone silniki TDI o mocy 150 i 170 KM, ale dla zwolenników ekologicznych rozwiązań przygotowano też wersję w pełni elektryczną, oferującą moc do 286 KM i zasięg do 357 km. Na prezentacji mowa była także o hybrydzie PHEV z silnikiem 2.5, ale ta wejdzie do Polski później.