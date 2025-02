Angelina Jolie w roli życia. Film o legendarnej Marii Callas właśnie wszedł do Polski

Do polskich kin wszedł w piątek długo wyczekiwany film "Maria Callas" z Angeliną Jolie w roli legendarnej artystki operowej. Film, który zdobył nominację do Oscara za zdjęcia, opowiada o ostatnich dniach życia divy. Wielu krytyków nazywa spektakularny występ Jolie rolą jej życia, jednak nie doceniła go Amerykańska Akademia Filmowa, co jest jednym z największych zaskoczeń nominacji do Oscarów 2025.