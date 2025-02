Fot. materiały prasowe

Reklama.

Bycie Foodie to nie wybór…

– to powołanie! Jeśli czujesz, że restauracje to twoje środowisko naturalne, a spotkania przy stole zyskują na wartości, to RestaurantWeek® jest właśnie dla Ciebie! Born to Be Foodie to kolejna edycja wielkiego święta kultury kulinarnej, które od 10 lat inspiruje miliony Gości do odkrywania różnorodności smaków i otwierania się na nowe.

- Miniona dekada to czas niezwykłych spotkań przy stołach najlepszych restauracji oraz coraz odważniejszych eksploracji kulinarnych, które na stałe wpisały się w serca Foodies. To właśnie dzięki wam, na przestrzeni tych 10 lat, Festiwal stał się jednym z najważniejszych kulinarnych wydarzeń na świecie. – podkreśla organizator. I dodaje: Edycja Born to Be Foodie to coś więcej niż wydarzenie – to celebracja wszystkiego, co związane z jedzeniem. Festiwalowe spotkania są niepowtarzalną okazją, by spróbować czegoś nowego. I właśnie po to jesteśmy! Dlatego wiosną wspólnie odkrywajmy, dzielmy się i świętujmy 10 lat Festiwalu. Niech ponownie zachwycą nas nowe restauracje i smaki, a skala kulinarnych odkryć stanie się rekordowa! Przed nami kolejne smakowite dekady, które dostarczą jeszcze więcej radości i niezwykłych doznań. Zapraszamy wszystkich Gości - wyruszcie z nami w dalszą kulinarną podróż po kolejne przygody!

Reklama.

Fot. materiały prasowe

Gdzie się wybrać?

W Festiwalu weźmie udział ponad 400 najlepszych restauracji z 13 największych aglomeracji w całej Polsce. Różnorodność kulinarną będzie można odkrywać w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, na Śląsku, Warmii i Mazurach oraz we Wrocławiu. Wśród festiwalowych restauracji znajdziemy m.in. białostockie Trzy Po Trzy w Kamienicy, Kurra i Regiment; bydgoskie 52 City Dinner, Gdańska 14, Lulu Bistro; krakowskie Novum Ristorante, Qrudo Food&Wine, La Forchetta na nowo; lubelskie Como, Bona, Holiday Inn; łódzkie Rebernia Ribs & Craft Beer, Hampton by Hilton Łódź City Center, Bagatela (Kolumna Park); poznańskie The Time, Zielona Weranda, Gusto; szczecińskie Bellevue, Restauracja Sowa,Jagiellonka; śląskie U Kelnerów (Katowice), Bistro Tickets (Pszczyna), 4 Pory Dnia (Tarnowskie Góry); warmińsko-mazurskie Lake Hill, Pałac Warlity, Sirocco; warszawskie Praski Butcher, Laba, Warszawski Sen by Mateusz Gessler; wrocławskie Giro Krakowska 182, Peruwiana, Gustaw; a także trójmiejskie Papieroovka Cider Garden (Gdańsk), Pelican (Sopot) oraz Fisherman (Sopot).

Reklama.

Fot. materiały prasowe

W menu nie zabraknie inspiracji najnowszymi trendami ani kulinarnych eksperymentów. Festiwalowe dania zaskakują różnorodnością – można w nich znaleźć zarówno klasyczne smaki w nowoczesnym wydaniu, jak i odważne, nieoczywiste połączenia składników. Sushi z pierogami, mięso z drukarki 3D, a może deser kawowy z czosnkiem? Każda propozycja jest na tyle intrygująca i apetyczna, że wybór jednego menu może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Dlatego warto wybrać się na Festiwal kilka razy!

Festiwalowe menu w cenach 50% niższych niż w regularnej karcie

RestaurantWeek® to wyjątkowa okazja do odkrywania nowych miejsc i smaków w cenach znacznie niższych niż regularne menu restauracyjne. Z okazji 10-lecia Festiwalu na Gości czeka trzydaniowe menu, wzbogacone o specjalnie przygotowany prezent od partnera lub jego bezalkoholową wersję, w cenie aż o połowę niższej niż w regularnej karcie. Dodatkowo można również skorzystać z rabatu i z kartą Visa zapłacić jeszcze do 40 zł mniej! Odkrywaj nowe smaki i dania przygotowane przez topowych Chefów, dziel się tymi smakowitymi chwilami z Bliskimi i świętuj 10-lecie RestaurantWeek® w towarzystwie restauracyjnych debiutów. Dołącz do ponad 2 milionów Foodies i stań się częścią tej kulturalno-kulinarnej historii!

Reklama.

Rezerwacje trwają na https://restaurantweek.pl/. Należy wybrać liczbę osób, datę, godzinę oraz jedno z dwóch menu. Każda wizyta w restauracji podczas RestaurantWeek® przewidziana jest na 90 minut. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym Foodie, czy dopiero zaczynasz odkrywać – jedno kliknięcie dzieli Cię od wspaniałych kulinarnych doznań. Tyle wystarczy, jesteś Born to Be Foodie!

Fot. materiały prasowe

Wejdź w tryb śniadaniowy!

Odkryj poranki w nowym, wiosennym wydaniu! BreakfastWeek przełącza Cię na tryb śniadaniowy i pozwala czerpać z niego same dobre doświadczenia. To sposób na wiele śniadaniowych odkryć, które pozwolą Ci wyjść z porannej rutyny. Zaproś bliską osobę lub zagrajcie się ze Znajomymi i razem odkrywajcie śniadaniowe perełki w Waszym mieście. Rezerwuj popisowe śniadanie z kawą na roślinnym w festiwalowej cenie 35 zł (+ opłata rezerwacyjna do 5 zł/Gość; min. rezerwacja 2 Gości). Odbierz 10 zł rabatu Visa! Spiesz się, liczba rabatów jest limitowana! Rezerwacje na BreakfastWeek ruszają 18 lutego.

Proces rezerwacji podobny jest do tego znanego z RestaurantWeek®: należy wybrać jedno z dwóch popisowych menu śniadaniowych stworzonych specjalnie na potrzeby Festiwalu przez każdą z topowych restauracji i śniadaniowni. W ramach prezentu do każdej rezerwacji Goście otrzymają kawę z napojem roślinnym Alpro.

Przełącz się na tryb śniadaniowy i zacznij dzień od popisowych dań. Rezerwacje trwają na stronie https://BreakfastWeek.pl. Festiwalowe śniadania zjesz w Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie, Szczecinie oraz we Wrocławiu i na Śląsku. Breakfast Week, tak jak RestaurantWeek®, potrwa od 4 marca do 17 kwietnia.

Reklama.

Zaproś i zyskaj!

Chcesz jeszcze bardziej dzielić #FoodieMoments z Bliskimi? Już dziś zaproś Przyjaciół do pobrania aplikacji RestaurantClub i idźcie z rabatem na największy Festiwal kulinarny w Polsce. Za pierwszą rezerwację znajomego w aplikacji, otrzymasz rabat nawet do 60 zł na Twoje cztery kolejne rezerwacje (po 15 zł każda). Rabat będzie dostępny po odbyciu pierwszej rezerwacji przez zaproszonego znajomego. Szczegóły znajdziesz w aplikacji RestaurantClub w zakładce PROFIL -> Zaproś i zyskaj. Rabat obowiązuje na Festiwale RestaurantWeek®, BreakfastWeek i Chef’s Menu.

Reklama.

Najlepsze stoliki szybko znikają – do zobaczenia przy stole!