CBOS informuje, że gdyby wybory do parlamentu odbywały się na początku lutego, wzięłoby w nich udział 80 proc. dorosłych Polaków. To o 2 punkty procentowe mniej niż w styczniu.

Dla Lewicy to nie nowość, z takim poparciem i tak weszłaby do Sejmu. Gorzej z Trzecią Drogą. To formalnie koalicja, więc taki wynik nie wystarczyłby do wystawienia jakiejkolwiek reprezentacji w parlamencie.